OnePlus Pad, Şubat ayında OnePlus 11 ile birlikte duyuruldu, ancak şirket tabletin özelliklerini paylaşsa da, herhangi bir fiyat bilgisi vermedi ve tam olarak cihazı piyasaya sürmedi. Ancak artık ürünün tam fiyatını bilmeden OnePlus Pad’i 100 dolarlık bir depozito ile “ön sipariş” verebilirsiniz!

Körlemesine Tablet Almak İsteyenler OnePlus’a Gitsin!

OnePlus Pad markanın ilk Android tableti ve iPad gibi güçlü modellere oldukça sağlam bir rakip. Bu modelde, benzersiz 7:5 en boy oranında 11.61 inç boyutlu 144Hz yenileme hızına sahip bir ekrana, 8-12 GB RAM’e, 128 GB depolama alanına, 9.510 mAh’lik devasa bir bataryaya ve MediaTek’in Dimensity 9000 amiral gemisine yer veriliyor.

OnePlus ayrıca tableti stylus kalem ve klavye kılıfı gibi önemli aksesuarlarla birlikte piyasaya sürüyor. Söz verildiği gibi, marka bugün OnePlus.com’da OnePlus Pad rezervasyonlarını başlattı. Rezervasyon diyoruz ancak bu temelde OnePlus Pad ön siparişleri olarak karşımıza çıkıyor. Tek farkı, cihaz için bir ön ödeme yapıyor olsanız bile bunu cihazın gerçek maliyetini bilmeden yapıyorsunuz.

Bu süreçte tabletin tüm perakende maliyetini ödemek yerine, rezervasyon çin OnePlus’a 100 dolar depozito ödeyeceksiniz. Bu depozitoyu dilerseniz geri iade alabilir veya 25-27 Nisan tarihleri arasında tabletin kalan maliyetini ödeyerek cihazı satın alabilirsiniz.

Zira, OnePlus 25 Nisan’da tam fiyatı açıklayacak ve tam lansman 28 Nisan’da gerçekleşecek. Ancak tablet 8 Mayıs’a kadar gönderilmeye başlanmayacak. OnePlus’ın burada ne yapmaya çalıştığını bizler de pek anlamadık. Bazı iddialar, cihazın tam olarak hazır olmadığı ancak OnePlus’ın tablet dünyasına adım atmak için alelacele bir prototip hazırladığını ve bu cihazı da Şubat ayındaki tanıtımda gösterdiğine işaret etse de, bu OnePlus için çok cesur bir adım.

Piyasada bunca güçlü tablet varken, OnePlus hayranları dışında bu modele en azından ön sipariş döneminde pek de ilgi gösterilmeyeceğini söylemek mümkün. Bizler de OnePlus Pad’in sipariş rakamlarını merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Pad başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!