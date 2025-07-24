Teknoloji dünyasının rekabetçi tablet pazarında yeni bir oyuncu daha sahneye çıktı. OnePlus, özellikle uygun fiyatlı tablet arayışında olan kullanıcıları hedefleyen yeni cihazı OnePlus Pad Lite modelini teknoloji meraklılarıyla buluşturdu. Cihaz, markanın akıllı telefonlarıyla kusursuz bir ekosistem oluşturma vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor ve bütçe dostu segmentte dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

OnePlus Pad Lite Neler Sunuyor?

OnePlus Pad Lite, kullanıcılarına sunduğu multimedya deneyimi ile dikkat çekiyor. Cihazda yer alan 11 inçlik ekran, 1920×1200 piksel çözünürlüğü ve 90 Hz yenileme hızı sayesinde hem günlük kullanımda hem de içerik tüketiminde akıcı ve canlı bir görüntü kalitesi vaat ediyor. Bu ekran, 10 bit renk derinliği ve 500 nit parlaklık gibi özelliklerle donatılmış durumda. Ses konusunda da iddialı olan OnePlus Pad Lite, Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı dörtlü hoparlör sistemi ve ekran yönüne göre sesi optimize eden Omnibearing Sound Field teknolojisiyle sinematik bir atmosfer yaratıyor.

Gücünü MediaTek Helio G100 yonga setinden alan tablet, performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Gün boyu kesintisiz bir kullanım sağlamak amacıyla cihaza entegre edilen 9.340 mAh kapasiteli devasa batarya, 33W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle de kısa sürede yeniden tam doluluğa ulaşabiliyor. Yazılım tarafında ise en güncel deneyimi sunan OxygenOS 15.0.1 tabanlı Android 15 işletim sistemi bulunuyor. Bu sayede OnePlus Pad Lite, Ekran Yansıtma ve Pano Paylaşımı gibi ekosistem özelliklerini de destekliyor.

OnePlus Pad Lite Teknik Özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio G100

MediaTek Helio G100 Ekran: 11 inç, 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık

11 inç, 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık Batarya: 9.340 mAh

9.340 mAh Hızlı Şarj: 33W SuperVOOC desteği

33W SuperVOOC desteği Kameralar: 5 Megapiksel ön kamera, 5 Megapiksel arka kamera

5 Megapiksel ön kamera, 5 Megapiksel arka kamera Ses: Dörtlü hoparlör sistemi, Omnibearing Sound Field teknolojisi

Dörtlü hoparlör sistemi, Omnibearing Sound Field teknolojisi İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0.1

Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0.1 Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB-C

Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB-C Boyut ve Ağırlık: 7,39 mm kalınlık, 530 gram ağırlık

7,39 mm kalınlık, 530 gram ağırlık Renk Seçeneği: Aero Blue

OnePlus Pad Lite Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Pad Lite, sunduğu özelliklere kıyasla oldukça rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisi ile geliyor. Cihazın Hindistan pazarındaki başlangıç fiyatı, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Wi-Fi versiyonu için 12.999 Rupi olarak belirlendi. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 155 Dolar gibi oldukça cazip bir seviyeye tekabül ediyor. Bir üst konfigürasyon olan 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı Wi-Fi + 4G LTE destekli versiyonun fiyatı ise 14.999 Rupi, yani yaklaşık 180 Dolar civarında. Bu fiyatlandırma, OnePlus Pad Lite modelini kendi segmentindeki en iddialı tabletlerden biri yapıyor.

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