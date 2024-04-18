Çinli teknoloji devi OnePlus, bir süredir yeni tableti olacak olan OnePlus Pad 2 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus Pad 2 işlemcisi sızdırıldı. Detaylara bakalım.

OnePlus Pad 2 işlemcisi neler sunacak?

OnePlus Pad 2 işlemci tarafında 2024 yılının amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 ile birlikte gelecek. OnePlus Pad 2 işlemcisinin amiral gemisi seviyesinde olduğunu göz önünde bulundurarak tabletin premium olacağını kolaylıkla söyleyebiliriz. Şimdilik OnePlus Pad 2 işlemcisi haricinde başka bir sızıntı bulunmuyor.

Snapdragon 8 Gen3 https://t.co/KP4QbXqgZg — Max Jambor (@MaxJmb) April 16, 2024

Önceki nesil: OnePlus Pad

Ekran tarafında ise tablet 2800 x 2000 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 144 hz ekran yenileme hızına, Dolby Vision sertifikasına ve HDR 10+ özelliklerine sahip. 11.61 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılmış.

OnePlus Pad, kaputun altında MediaTek Dimensity 9000 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM’e ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 9000 yonga seti, gücünü 67W kablolu şarj hızına sahip 9510 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafına gelecek olursak tablet birisi önde birisi arkada olmak üzere iki adet kameraya sahip. Bu kameralardan arka kamera 13 MP çözünürlüğünde iken ön kamera 8 MP çözünürlüğünde. Her iki kamera da 1080p 30 FPS video kaydedebiliyor.