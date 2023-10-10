Katlanabilir akıllı telefon pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda birçok oyuncu bulunuyor. Ancak pazarı domine eden marka, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Huawei, Xiaomi, Oppo gibi Çinli markalar da kendi katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürerek nispeten yeni olan bu pazarda yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda OnePlus, OnePlus Open isimli yeni katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylar haberde.

X’de OnePlus yeni bir gönderi yayınladı. Bu gönderide “Gerçek bir OnePlus deneyimi bekliyor” başlığı kullanıldı. OnePlus lansman için herhangi bir tarih vermedi ancak önceki sızıntılarda katlanabilir akıllı telefonun 19 Ekim tarihinde piyasaya sürüleceği söylenmişti.

A true OnePlus experience awaits. Opening Soon. pic.twitter.com/ruL733woE9 — OnePlus India (@OnePlus_IN) October 9, 2023

Bundan önceki sızıntılara göre OnePlus Open, iki adet ekrana sahip olacak. Dış ekran 6.3 inç büyüklüğünde iken iç ekran 7.8 inç büyüklüğünde olacak. Her iki ekranda da AMOLED bir ekran paneli kullanılacak. Her iki ekran da 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek.

Kamera tarafında ise katlanabilir akıllı telefon 20 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olacak.

OnePlus Open kaputun altında bu senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama eşlik edecek.