OnePlus, katlanabilir telefon pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. OnePlus Open adını taşıyan bu yeni kitap tarzı katlanabilir akıllı telefon, 19 Ekim’de Mumbai’de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Ancak, merakla beklenen bu telefonla ilgili bazı detaylar şimdiden gün yüzüne çıkmış durumda. OnePlus Open tasarımı artık kanlı canlı görüntülendi!

OnePlus Open Tasarımı Ortaya Çıktı! İşte Yeni Katlanabilir Akıllı Telefona İlk Bakış!

OnePlus Open’ın piyasaya sürülmesine sadece günler kaldı, ancak Michael Fisher, nam-ı diğer MrMobile adlı YouTube yayıncısı, şirketin katlanabilir telefonunu nasıl test ettiğini ve menteşeyi nasıl geliştirdiğini kontrol etmek için biraz zaman harcadı.

OnePlus Open’ın dayanıklılık konusundaki çabaları dikkat çekiyor. Katlanabilir telefonlar genellikle ekran açıldığında ortaya çıkan kırışıklıklarla mücadele ediyor. OnePlus Open hakkındaki söylentiler arasında hafif bir kırışıklık olabileceği iddiaları bulunsa da, yapılan dayanıklılık testleri bu sorunun hafifletildiğini gösteriyor.

Bunununla birlikte OnePlus menteşe yapısını da tamamen elden geçirmiş. Menteşedeki parça sayısının azaltılması ve daha hafif malzemelerin kullanılması sayesinde menteşe mekanizması toplamda sadece 13 gram ağırlığına indirilmiş.

Dayanıklılık testleri ise düşme, bükme, bükülme ve suya dayanıklılık gibi önemli alanları kapsıyor. OnePlus Open bu konularda da tam puan almayı kafasına koymuş. Tam IP sertifikası henüz açıklanmasa da, OnePlus Open’ın dayanıklılık konusundaki bu çabaları, kullanıcıların cihazlarını zorlu şartlara karşı daha güvende hissetmelerini sağlayacak gibi görünüyor.

Teknik özelliklere gelirsek, OnePlus Open oldukça etkileyici. Telefonun 7,82 inçlik birincil ekranı 120Hz OLED teknolojisiyle geliyor ve 2.268 x 2.440 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca, 6,31 inçlik 120Hz OLED dış ekranı da 1.116 x 2.484 piksel çözünürlüğü destekliyor.

Kamera açısından OnePlus Open, üçlü arka kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. 48 megapiksel birincil sensör, 48 megapiksel ikincil sensör ve telefoto lensli 64 megapiksel sensör, fotoğrafçılık deneyimini zenginleştiriyor. Ön kameranın ise 32 megapiksel ve 20 megapiksellik iki sensörle donatılması bekleniyor.

Performans konusunda OnePlus Open, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 12GB RAM ile güçlendirilecek. Ayrıca, hızlı şarj desteği sayesinde pilin hızlı bir şekilde doldurulması mümkün olacak.

19 Ekim’deki resmi tanıtıma kadar OnePlus Open hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor. Bu yeni katlanabilir telefon, Samsung ve Google gibi rakipleriyle rekabet etmeye hazırlanıyor ve kullanıcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Abhishek Yadav’a göre OnePlus Open, 1699 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ayrıca sızıntıya göre, OnePlus Open’ın ilk satışı Hindistan’da 27 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmeyen bu canavar katlanabilir telefon sektöründe yeni bir etki yaratacak gibi görünüyor. Kamera tarafında çok iddialı olacak olan bu modelin fiyatının da uygun olması Samsung’u üzebilir. Türkiye pazarına bir kez daha giriş yapan OnePlus’ın bu telefonu ülkemize getirmesini bekliyoruz. Ancak fiyat noktasında maalesef ki 70.000 TL bandı aşılabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!