OnePlus, Android 15 için ikinci beta güncellemesini OnePlus Open ve OnePlus 12 akıllı telefonlarına sunmaya başladı. OnePlus Open Android 15 Beta 2 güncellemesi, erken geliştirme aşamalarında olduğu için şirket, bu güncellemenin “geliştiriciler ve diğer ileri düzey kullanıcılar için en uygun” olduğunu belirtiyor. Yazılım geliştirme konusunda çok az deneyiminiz varsa veya hiç deneyiminiz yoksa ve cihazınızı günlük olarak kullanıyorsanız, OnePlus Open Android 15 Beta 2 güncellemesini kullanmanız önerilmiyor.

İçindekiler OnePlus Open Android 15 Beta 2 güncellemesini alıyor

OnePlus Open Android 15 Beta 2 güncellemesini alıyor

OnePlus forumunda yapılan resmi duyuruya göre Android 15 Beta 2 güncellemesi, sistem kararlılığı ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor. Ayrıca, ekran görüntüsü önizlemeleri sırasında Otomatik Pikselleme işlevinin çalışmamasına neden olan bir sorunu da düzeltiyor. OnePlus Open cihazları, özellikle bölünmüş ekran modunda karşılaşılan sorunlara yönelik bir düzeltme alıyor.

Ancak güncellemenin hala beta aşamasında olduğunu ve bazı sorunlarla birlikte geldiğini unutmayın. OnePlus, şu ana kadar tespit ettiği sorunları son sürümde listelemiş durumda. OnePlus Open Android 15 Beta 2 kullanıcıları, müzik çalma, Hava Hareketleri ve simge stillerinde benzer sorunlar yaşayabilirler. Ekran bölündükten sonra en son görev kartlarının kaybolması, fotoğraflarda ProXDR düğmesinin gösterilmemesi, önyükleme animasyonunun eksik olması ve kayan pencereler kullanıldığında görev çubuğunun anormal şekilde görüntülenmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirler.

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OnePlus Open Android 15 Beta 2 güncellemesi, yalnızca potansiyel olarak dengesiz yazılımlarda gezinme konusunda rahat olan kullanıcılar için öneriliyor. Güncelleme, OnePlus Open kullanıcılarına önemli performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri sunuyor olsa da, mevcut sorunları göz önünde bulundurmak gerekiyor.