OnePlus Open’ın CAD tabanlı görselleri daha önce görülmüştü ve şimdi basın görselleri ve fiyatı ortaya çıktı. OnePlus kurucusu, cihazın 31 bileşenden daha az bileşene sahip olduğunu, bu da onu daha hafif hale getirdiğini ve Find N2’den %37 daha küçük olacağını doğruladı. OnePlus Open ve OPPO Find N3’ün benzer bir tasarımı paylaşacağı söyleniyor.

Telefonun 48MP ana ve 48MP ultra geniş kamera ile 64MP telefoto kameraya sahip olması bekleniyor. Resimde Hasselblad için H markası ve ana kamera için f/1,7 diyafram açıklığı gösterilmektedir. BOE’nin 7,8 inçlik katlanabilir OLED ekranına sahip olduğu söyleniyor, bu nedenle pratikte görünür bir katlama olmayacak. Telefonun 6,31 inçlik bir dış OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor.

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OnePlus Open’ın fiyatı 1.699 dolar olacak gibi görünüyor. Bu sayede Samsung Galaxy Z Fold5’ten biraz daha ucuz olacak. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmeyen bu canavar katlanabilir telefon sektöründe yeni bir etki yaratacak gibi görünüyor. Kamera tarafında çok iddialı olacak olan bu canavarın fiyatının da uygun olması Samsung’u üzebilir.

Türkiye pazarına bir kez daha giriş yapan OnePlus’ın bu telefonu ülkemize getirmesini bekliyoruz. Ancak fiyat noktasında maalesef ki 70.000 TL bandı aşılabilir. Bakalım nasıl bir yol izlenecek? Bekleyip göreceğiz.