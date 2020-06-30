Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord, tasarımı ve fiyatı ile ortaya çıktı!
Uzun süredir bir orta-üst seviye akıllı telefon modeli üzerine çalışan OnePlus, önümüzdeki günlerde bu cihazın duyurusunu gerçekleştirecek. OnePlus Nord adlı telefon ile ilgili detaylar netleşirken, marka meraklı kullanıcılara yönelik bir tanıtım yayınladı!
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OnePlus Nord, tanıtım videosunda ilk kez görüntülendi!
OnePlus, Nord adı kesinleşen model ile ilgili açtığı Instagram hesabında bir mini tanıtım serisi yayınlamaya başladı. “New Beginnings” adlı serinin ilk bölümünde telefonun çıkış hikayesi önemli detaylarıyla aktarılıyor. Bunun yanı sıra yöneticilerin ürün ile ilgili röportajlarına da yer veriliyor.
Nord projesini etkileyici bulan markanın CEO’su Pete Lau, telefonun 500 dolar altı bir fiyat etiketine sahip olacağını doğruluyor. Hatırlanacağı üzere OnePlus’ın yeni orta seviye cihazının 330 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyordu. Bununla birlikte detaylara takılan sarı renkli iki prototip cihaz da videonun ortalarına doğru dikkat çekmeyi başarıyor. Geniş bir ekran deliği olduğu görülen cihazda çift ön kameraya yer verileceği kesinleşmiş oldu. Bunun yanı sıra OnePlus Nord’un arka kısmında ise şimdiye kadar gördüklerimizin aksine iPhone 11’e benzer bir kamera kurulumu konumlanıyor.
Tasarımıyla şimdiden merak uyandıran telefonun gerçekten böyle mi görüneceği, yoksa sadece prototip cihaza özel mi olduğu henüz bilinmiyor. Ancak OnePlus Nord ile ilgili yapılan resmi duyuruda yarın 100 adetlik kısıtlı bir ön sipariş açılacağı belirtiliyor. Cihazın detayları ise 7 Temmuz’daki resmi tanıtımda netlik kazanacak.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 Max, teknik özellikleri ve fiyatıyla birlikte sızdırıldı!
Honor X10 Max, 2 Temmuz tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise cihazın teknik özellikleri ve fiyatıyla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Telefon, geçtiğimiz günlerde pek çok sızıntıyla zaten karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise China Telecom‘un sitesinde fiyatları ve renderlarıyla gözüktü.
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Honor X10 Max hangi teknik özelliklerle gelecek?
Geçtiğimiz günlerde Honor X10 Max TENAA‘dan geçmişti. Bu sayede cihazın pek çok teknik özelliğini görmüştük. Şimdi ise China Telecom‘un paylaştığı bilgilerle birlikte TENAA’da geçen özelliklerin doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. X10 Max, 7.09 inçlik LCD bir ekran ile gelecek. Arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kamera ve 2 MP çözünürlüklü özelliği henüz bilinmeyen bir kamera bulunacak. Telefonun 5.000 mAh değerinde oldukça büyük bir bataryası mevcut. Fakat şarj özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok.
X10 Max, 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanına sahip üç farklı kombinasyonla gelecek. Bu kombinasyonlar, 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 128 GB olarak sıralanıyor. Cihaz, MediaTek Dimensity 800 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun orta segmente göre oldukça iddialı özelliklerinin bulunduğunu söyleyebiliriz.
X10 Max, KKG-AN00 model numarasına sahip olacak. Fiyatlandırma tarafında ise en ucuz model 2.299 CNY(325$), en pahalı model ise 2.799 CNY(395$) olarak belirlenecek. Cihazın Çin dışında ne zaman ve hangi ülkelerde satışa çıkacağını henüz bilmiyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei mobil pazarda birinciliği ele geçirdi!
Yeni yayınlanan bir rapora göre Huawei, Nisan ve Mayıs aylarında akıllı telefon pazarında birinciliği ele geçirdi.
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Huawei mobil pazarda birinciliği ele geçirdi!
Counterpoints istatistiklerine göre Samsung Nisan ayında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını kaybetti. Samsung’un yerini ele geçiren firma ise Huawei oldu. Çinli mobil üretici ABD ambargosu uygulanmadan önce 2019 yılını 1 numaralı üretici olarak kapatacaklarını açıklamıştı. Ancak şirket beklenmedik birçok kısıtlama ile karşı karşıya kalmış ve satışlarında ciddi bir düşüş yaşamıştı. Görünüşe göre Huawei akıllı telefon pazarındaki başarısını koruma konusunda kararlı. Counterpoint’in raporuna göre şirket Mayıs ayında da liderliğini koruyor ancak Samsung tarafı aradaki mesafeyi kapatmakta.
Aşağıdaki grafikten de görebileceğiniz şekilde Huawei’in Mayıs ayında pazar payı %19.7. Hemen ardından Samsung %19.6’lık Pazar payı ile geliyor. Mayıs ayında dünya genelinde yaklaşık 82 milyon adet akıllı telefon nakliyatı gerçekleşti. Nisan ayı verilerine baktığımızda ise Huawei’in %21.4, Samsung’un ise %19.1’lik pazar payı var.
Tahminlere göre Haziran ayında Samsung bir kez daha listenin başındaki yerini alacak. İki şirket arasındaki rakamsal farklılıkların bu kadar hızlı kapanmasında ise en etkili pazar ABD oldu. Mayıs ayında ABD’deki telefon satışları Nisan ayına göre %56 arttı. Bu artış ile birlikte Samsung’un da satışları önemli ölçüde arttı. ABD’de Samsung, 8.4 milyon akıllı telefon satışından %33’üne sahip.
Bazı Çinli analistlere göre Huawei Nisan ve Mayıs aylarında COVID-19 salgını sonrası satış noktalarını diğer üreticilere göre erken açtı. Bu durum geçtiğimiz yıllarda kaybettiği pazar payını geri almasında etkili oldu. Ancak mağazalarını erken açması sayesinde kazandığı pazar payını diğer markaların da satışlarına başlaması ile kaybediyor. Tüm bunların yanı sıra Huawei’in başı hala ABD ile dertte. Huawei’in kendi geliştirdiği işlemcileri tasarlayan HiSilicon, ABD tarafından büyük bir testle karşı karşıya kalacak. Firma Eylül ayından önce onaylanmazsa TSMC, HiSilicon için çalışmayabilir. Neyse ki, Huawei 2020 için 5nm Kirin işlemcisi üretimi için garanti aldı. Yine de 2021 yılında Huawei amiral gemileri için işlemci tarafında ne olacağı henüz net değil.
Huawei’in gelecek modelleri!
Çinli akıllı telefon üreticisi aynı anda çok fazla problem ile mücadele etmek zorunda kalsa dahi akıllı telefon sektöründeki varlığını koruyor. Huawei P50’nin geliştirme sürecinin devam ettiği ile ilgili de daha önce sızıntılar görmüştük. Telefonun önümüzdeki yılın ortalarında gelmesi bekleniyor. Mate 40 serisi ile aynı 5nm üretim sürecine sahip yonga seti ile gelmesi de beklenenler arasında.
Çinli bir tedarik zincirinden gelen bilgiye göre Huawei gelecek yıl 5nm üretim teknolojisine sahip bir yonga setine sahip telefon piyasaya sürecek. Ancak bu 5nm işlemci HiSilicon tarafından tasarlanmamakta. Bu ifadeye bakarsak Huawei P50 serisinin gelecek yıl 3. Parti bir üretici tarafından üretilen işlemci ile piyasaya çıkması tahminler arasında. Eğer bizim de bir tahminde bulunmamız gerekirse bu üreticinin MediaTek olması hiç şaşırtıcı olmayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 9T – Huawei P40 Lite (Pil Düellosu)
Pil Düellosu’nun yeni bölümünde konuklarımız, Mi 9T ve P40 Lite olacak. Bakalım cihazlar, yaptığımız testlerden nasıl sonuçlar alacaklar? Hep birlikte görelim.
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İyi seyirler.