OnePlus Nord, tasarımı ve fiyatı ile ortaya çıktı!

Uzun süredir bir orta-üst seviye akıllı telefon modeli üzerine çalışan OnePlus, önümüzdeki günlerde bu cihazın duyurusunu gerçekleştirecek. OnePlus Nord adlı telefon ile ilgili detaylar netleşirken, marka meraklı kullanıcılara yönelik bir tanıtım yayınladı!

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OnePlus Nord, tanıtım videosunda ilk kez görüntülendi!

OnePlus, Nord adı kesinleşen model ile ilgili açtığı Instagram hesabında bir mini tanıtım serisi yayınlamaya başladı. “New Beginnings” adlı serinin ilk bölümünde telefonun çıkış hikayesi önemli detaylarıyla aktarılıyor. Bunun yanı sıra yöneticilerin ürün ile ilgili röportajlarına da yer veriliyor.

Nord projesini etkileyici bulan markanın CEO’su Pete Lau, telefonun 500 dolar altı bir fiyat etiketine sahip olacağını doğruluyor. Hatırlanacağı üzere OnePlus’ın yeni orta seviye cihazının 330 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyordu. Bununla birlikte detaylara takılan sarı renkli iki prototip cihaz da videonun ortalarına doğru dikkat çekmeyi başarıyor. Geniş bir ekran deliği olduğu görülen cihazda çift ön kameraya yer verileceği kesinleşmiş oldu. Bunun yanı sıra OnePlus Nord’un arka kısmında ise şimdiye kadar gördüklerimizin aksine iPhone 11’e benzer bir kamera kurulumu konumlanıyor.

Tasarımıyla şimdiden merak uyandıran telefonun gerçekten böyle mi görüneceği, yoksa sadece prototip cihaza özel mi olduğu henüz bilinmiyor. Ancak OnePlus Nord ile ilgili yapılan resmi duyuruda yarın 100 adetlik kısıtlı bir ön sipariş açılacağı belirtiliyor. Cihazın detayları ise 7 Temmuz’daki resmi tanıtımda netlik kazanacak.