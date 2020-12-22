OnePlus Nord SE, beklendiği gibi bütçe dostu olmayabilir

Geçen birkaç ayda 2021 için geleceği duyulan ve dördüncü Nord telefonu olacak olan cihazın adı OnePlus Nord SE idi. Özellik tarafında ise orijinali olan Nord’dan birçok özelliği alması ve onun daha bütçe dostu bir versiyonu olması bekleniyordu. Ancak görünüşe göre durum bundan biraz daha farklı.

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PhoneArena sitesine gelen bilgilere göre OnePlus Nord SE, orijinal telefonun özel bir versiyonu olacak. Bu model için ise tasarımcı Joshua Vides ile yapılan bir işbirliği söz konusu. Max Jambor tarafından atılan tweet ile pekiştirildiğine göre de, bu model ile ikili daha çok telefonun görünüşüne odaklanacak. Dolayısıyla arka tarafta bazı değişikliklerin veya özel bazı duvar kağıtlarının akıllı telefonda görülmeleri oldukça muhtemel.

Telefon için belirgin sayabileceğimiz donanım iyileştirmeleri görmemiz ise düşük ihtimal. Yani asıl modelde olduğu gibi kullanıcılar 6.4inçlik AMOLED ve 90Hz’lik yenileme hızı sunan bir ekran bekleyebilirler. Bunun dışında yine Nord’da olduğu gibi işlemci kısmında Snapdragon 765G işlemci takıma gücünü verecekken; arka tarafta ise cihazın dörtlü bir kamera takımıyla gelmesi olası.

Yine gelen sızıntılar, cihazın resmi olarak tanıtılmasının Mart ayında olacağını söylüyor. Dolayısıyla yakın zamanda çıkacak olan OnePlus 9 serisinin tanıtımı ile beraber OnePlus Nord SE akıllı telefonunun bu tanıtımda yer alması da düşünülenler arasında olabilir.