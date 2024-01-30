OnePlus Nord N30 SE 5G tanıtımı sessiz sedasız gerçekleşti. Teknoloji dünyası, OnePlus’un yeni cihazı Nord N30 SE 5G ile çalkalanıyor. OnePlus Nord serisine dahil olan bu cihaz, adıyla bile dikkat çekiyor. OnePlus’ın giriş seviyedeki yeni akıllı telefonu OnePlus Nord N30 SE 5G, giriş seviyede 5G desteği ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine topladı. İşte OnePlus Nord N30 SE 5G özellikleri.

OnePlus Nord N30 SE 5G Tanıtıldı: Giriş Seviyede Yüksek Performans ve Çarpıcı Tasarımla Geldi

MediaTek’in Dimensity 6020 yonga seti ile güçlendirilen Nord 30 SE, 4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla geliyor, bu da giriş seviyesi segmentinde dikkate değer bir rakip olmasını sağlıyor. 4GB RAM ve 128GB depolama günümüz için yetersiz görünebilir. Ancak cihazın segmenti için bu değerler normal.

OnePlus Nord N30 SE 5G, şık ve dikkat çekici renk seçenekleri olan Yeşik ve Siyah renkleriyle sunuluyor. Cihaz 6,72 inçlik büyük bir LTPS LCD ekranıyla kullanıcılarına FHD+ çözünürlük sunuyor. Arka tarafta, 1/2,76 inç sensörlü ve 0,64µm pikselli 50MP ana kameraya 2MP derinlik kamerası ve önde 8MP selfie kamerası eşlik ediyor. Bu da fotoğraf çekme deneyimini zenginleştiriyor.

Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 ile çalışan OnePlus Nord N30 SE 5G, kullanıcılarına akıcı ve kullanımı kolay bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ve 33W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile güçlendirilmiş, böylece uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sağlanıyor.

OnePlus Nord N30 SE 5G, geçtiğimiz gün resmiyet kazandı ve Cyan Sparkle ve Black Satin renk seçenekleriyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde piyasaya sürüldü. Cihaz hem OnePlus Global hem de BAE resmi web sitelerinde zaten listelenmiş durumda.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Nord N30 SE 5G fiyatı 163 dolara karşılık geliyor. İlk teslimatların 31 Ocak’ta yapılması planlanıyor ve ilerleyen haftalarda N30 SE’nin daha fazla pazarda yer alması bekleniyor.

OnePlus Nord N30 SE 5G, giriş seviyesinde güçlü bir performans ve çarpıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yeni model, OnePlus kullanıcılarına ve teknoloji tutkunlarına heyecan verici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

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