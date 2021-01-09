OnePlus Nord N10 ve N100 Ön Siparişle Satışa Sunuldu!

OnePlus Nord N10 ve N100, ABD’de satışa sunuldu. İşte OnePlus Nord modellerinin fiyatları ve özellikleri.

OnePlus‘ın Ekim ayında tanıttığı yeni modelleri OnePlus Nord N10 ve N100, sonunda satışa sunuldu. Birkaç gün önce pazara giriş yapmaya başladıklarını açıklayan OnePlus, şimdi de Nord N10 ve N100 modellerinin ABD’de ön sipariş ile satışına başladı.

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ABD‘de resmi olarak satışa sunulan Nord N10 ve N100 modelleri şu anda ön sipariş ile satılıyor. Ön sipariş veren kullanıcılara bir hafta içerisinde sevkiyat başlatılacağını belirten OnePlus, beraberinde kullanıcılara hediyeler de getiriyor.

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OnePlus, Nord N10 ve N100 alanlara hediyeler yolluyor!

OnePlus, kendi web sitesinden ön sipariş ile satın alınan cihazların yanında kulaklık hediye edecek. OnePlus Nord N10 5G modelini OnePlus’ın resmi web sitesinden satın alan kullanıcılar OnePlus Buds Z kulaklığı hediye olarak alacaklar. OnePlus Nord N100 5G modelini satın alan kullanıcılara ise OnePlus Buds Wireless Z gönderilecek.

Tabi OnePlus cihazları diğer platformlardan satın alan kullanıcıları da unutmuyor. Belirli sitelerden ön sipariş ile Nord N10 modelini satın alanlar 50 Dolar‘lık bir hediye kartı alacaklar. Nord N100 modeli için ön sipariş verenler ise 30 Dolar’lık hediye kartına sahip olacaklar.

OnePlus Nord N10 ve N100’ün özellikleri ve fiyatları!

İlk olarak OnePlus Nord N10 modelinin özelliklerine bakacak olursak, cihaz üzerinde 6.49 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip IPS ekran taşıyor. Bu ekranın üzerinde 16MP‘lik bir selfie kamerası yer alırken; cihazın arka kısmında dörtlü kamera grubu yer alıyor.

64MP‘lik ana kamera etrafında şekillenen kamera grubuna, 13MP‘lik ultra geniş açı, 2MP makro ve 2MP monokrom lens eşlik ediyor. Depolama tarafında 128GB seçeneği sunan OnePlus Nord N10, elektriksel gücünü ise 4300mAh‘lik bataryasından alıyor. Performansını 5G destekli Snapdragon 690 yonga setinden alan Nord N10, bu işlemciyi 6GB Ram bellek ile destekliyor.

Öte yandan OnePlus Nord N100 modeline baktığımızda 6.52 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bizleri karşılıyor. Gücünü 5G destekli Snapdragon 460 yonga setinden alan cihaz, 4GB Ram bellek ile performansını destekliyor. 64GB depolama sunan Nord N100, 5000mAh’lik batarya ya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip.

Arka kısmında üçlü arka kamera grubuna yer veren Nord N100, 13MP‘lik ana kameranın yanında 2MP makro ve 2MP derinlik sensörünü taşıyor. Ön kısmında ise yine 13MP‘lik selfie kamerası yer alıyor.

Gelelim cihazların fiyatlarına. OnePlus Nord N10 ve N100 modellerinin fiyatları ön sipariş ile birlikte kesinleşti. OnePlus Nord N10 5G modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar 299 Dolar fiyat etiketi ile karşılaşacak. Yani yaklaşık 2200 TL. OnePlus Nord N100 5G modelini satın almak isteyen kullanıcılar ise 179 Dolar fiyat ile karşılaşıyor.

OnePlus Nord N10 ve N100 modelleri, iki farklı segmente hitap etseler de yakın fiyatları ile piyasada güzel iki tercih olarak yer alıyorlar. Tabi ön sipariş ile gelen hediyeler cihazı satın almaya teşvik ediyor. Bakalım Nord N10 ve N100 modelleri ne kadar satış yapacaklar.

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