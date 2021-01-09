Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord N10 ve N100 Ön Siparişle Satışa Sunuldu!
OnePlus Nord N10 ve N100, ABD’de satışa sunuldu. İşte OnePlus Nord modellerinin fiyatları ve özellikleri.
OnePlus‘ın Ekim ayında tanıttığı yeni modelleri OnePlus Nord N10 ve N100, sonunda satışa sunuldu. Birkaç gün önce pazara giriş yapmaya başladıklarını açıklayan OnePlus, şimdi de Nord N10 ve N100 modellerinin ABD’de ön sipariş ile satışına başladı.
ABD‘de resmi olarak satışa sunulan Nord N10 ve N100 modelleri şu anda ön sipariş ile satılıyor. Ön sipariş veren kullanıcılara bir hafta içerisinde sevkiyat başlatılacağını belirten OnePlus, beraberinde kullanıcılara hediyeler de getiriyor.
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OnePlus, Nord N10 ve N100 alanlara hediyeler yolluyor!
OnePlus, kendi web sitesinden ön sipariş ile satın alınan cihazların yanında kulaklık hediye edecek. OnePlus Nord N10 5G modelini OnePlus’ın resmi web sitesinden satın alan kullanıcılar OnePlus Buds Z kulaklığı hediye olarak alacaklar. OnePlus Nord N100 5G modelini satın alan kullanıcılara ise OnePlus Buds Wireless Z gönderilecek.
Tabi OnePlus cihazları diğer platformlardan satın alan kullanıcıları da unutmuyor. Belirli sitelerden ön sipariş ile Nord N10 modelini satın alanlar 50 Dolar‘lık bir hediye kartı alacaklar. Nord N100 modeli için ön sipariş verenler ise 30 Dolar’lık hediye kartına sahip olacaklar.
OnePlus Nord N10 ve N100’ün özellikleri ve fiyatları!
İlk olarak OnePlus Nord N10 modelinin özelliklerine bakacak olursak, cihaz üzerinde 6.49 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip IPS ekran taşıyor. Bu ekranın üzerinde 16MP‘lik bir selfie kamerası yer alırken; cihazın arka kısmında dörtlü kamera grubu yer alıyor.
64MP‘lik ana kamera etrafında şekillenen kamera grubuna, 13MP‘lik ultra geniş açı, 2MP makro ve 2MP monokrom lens eşlik ediyor. Depolama tarafında 128GB seçeneği sunan OnePlus Nord N10, elektriksel gücünü ise 4300mAh‘lik bataryasından alıyor. Performansını 5G destekli Snapdragon 690 yonga setinden alan Nord N10, bu işlemciyi 6GB Ram bellek ile destekliyor.
Öte yandan OnePlus Nord N100 modeline baktığımızda 6.52 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bizleri karşılıyor. Gücünü 5G destekli Snapdragon 460 yonga setinden alan cihaz, 4GB Ram bellek ile performansını destekliyor. 64GB depolama sunan Nord N100, 5000mAh’lik batarya ya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip.
Arka kısmında üçlü arka kamera grubuna yer veren Nord N100, 13MP‘lik ana kameranın yanında 2MP makro ve 2MP derinlik sensörünü taşıyor. Ön kısmında ise yine 13MP‘lik selfie kamerası yer alıyor.
Gelelim cihazların fiyatlarına. OnePlus Nord N10 ve N100 modellerinin fiyatları ön sipariş ile birlikte kesinleşti. OnePlus Nord N10 5G modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar 299 Dolar fiyat etiketi ile karşılaşacak. Yani yaklaşık 2200 TL. OnePlus Nord N100 5G modelini satın almak isteyen kullanıcılar ise 179 Dolar fiyat ile karşılaşıyor.
OnePlus Nord N10 ve N100 modelleri, iki farklı segmente hitap etseler de yakın fiyatları ile piyasada güzel iki tercih olarak yer alıyorlar. Tabi ön sipariş ile gelen hediyeler cihazı satın almaya teşvik ediyor. Bakalım Nord N10 ve N100 modelleri ne kadar satış yapacaklar.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Play 2021 modeli duyuruldu
Motorola, G serisinin yeni üyesi Moto G Play 2021 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu serinin en düşük performanslı model olmasına rağmen uygun fiyatı ve güçlü bataryasıyla dikkat oldukça dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan teknoloji şirketi, Moto G Power 2021, Moto G Play 2021 ve Moto G Stylus 2021 modellerini resmen duyurdu.
Tanıtılan üç yeni telefon arasında en düşük özelliklere sahip olan Moto G Play 2021, arkada 13 MP‘lik bir ana kamera, 2 MP‘lik derinlik sensörü olan ikili bir kamera tasarımı ile geliyor. Ön tarafında ise 5 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor. Kameranın hemen altında ise bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.
Gücünü Snapdragon 460 yonga setinden alacak Motorola Moto G Play 2021, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı özelliklerine sahip olacak. Android 10 ile alıcılarının karşısına çıkacak olan Motorola’nın yeni akıllı telefonu, 5000 mAh’lık bir batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Son olarak cihaz, 170 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Motorola Moto G Play 2021 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP (f/1,7) geniş açılı ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü
- Ön Kamera: 5 MP (f/2,2)
- Batarya: 5.000 mAh,
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Misty Blue ve Flash Gray
- Boyutlar: 166,6 x 76 x 9,4 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Fiyat: 170 dolar
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Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Power 2021 modeli duyuruldu
Motorola, G serisinin yeni üyesi Moto G Power 2021 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu serinin ortanca modeli olarak karşımıza çıkıyor.
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Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan teknoloji şirketi, Moto G Power 2021, Moto G Play 2021 ve Moto G Stylus 2021 modellerini resmen duyurdu.
Söz konusu model kamera konusunda arka kısmında 3 kameradan oluşan kare şeklindeki bir kamera kurulumuyla bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumu, 48 MP’lik geniş açılı ana kameraya, 2 MP‘lik derinlik sensörüne ve 2 MP‘lik makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön tarafında ise 8MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Gücünü Snapdragon 662 yonga setinden alacak Motorola Moto G Power 2021, 3GB/ 4GB RAM ve 32GB/ 64GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Telefon ayrıca 15 W’lık hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh’lık bir batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Son olarak cihaz, 200 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Motorola Moto G Power 2021 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,6 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
- RAM: 3/4 GB
- Depolama: 32/64 GB
- Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) geniş açılı ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü, 2 MP (f/2,4) makro kamera
- Ön Kamera: 8 MP (f/2,0)
- Batarya: 5.000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Flash Gray, Polar Silver, Glowing Blue
- Boyutlar: 165,3 x 76 x 9,5 mm
- Ağırlık: 207 gram
- Fiyat: 200 dolar
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A02s Satışa Sunuldu!
Samsung’un uygun fiyatlı modeli Samsung Galaxy A02s satışa sunuldu. Kasım’da tanıtılan Galaxy A02s, sudan ucuz fiyatı ile satışta.
Samsung‘un yeni alt segment modeli sonunda satışa sunuldu. Uygun fiyatlı modeller arasında zirveyi temsil eden modellerden birisi olan Samsung Galaxy A02s, sonunda satışa sunuldu. Kasım 2020’de duyurulan Galaxy A02s, bu hafta satışa sunuldu. Şimdilik ABD‘ye giden Galaxy A02s, daha sonra sırayla diğer ülkelere de ulaşacak.
Samsung‘un sudan ucuz fiyatı ile satışa sunduğu Galaxy A02s, biraz geç olsa da satışa sunuldu. Snapdragon işlemcili bir akıllı telefona göre uygun fiyat sunan Galaxy A02s, bu nedenle yoğun ilgi görüyor. Şimdi gelin Galaxy A02s’in fiyatına ve özelliklerine göz atalım.
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Galaxy A02s’in özellikleri!
Üzerinde 6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüğünde IPS dokunmatik ekran taşıyan Galaxy A02s, yine ön kısmında 5MP‘lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Arka kısmında üçlü kamera grubuna yer veren Galaxy A02s, 13MP‘lik ana kamerasının yanında iki adet 2MP’lik kamerayı daha barındırıyor.
Performansını Snapdragon 450 yonga setinden alan Galaxy A02s, bu işlemciyi 3GB ve 4GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Galaxy A02s, 5000mAh‘lik bataryasını 15W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkan Samsung Galaxy A02s, şu anda ABD’de satışta.
Galaxy A02s’in fiyatı!
Başta da dediğimiz gibi uygun fiyatı ile dikkat çeken Samsung Galaxy A02s, Avrupa’da 150 Euro’ya satılacak. Cihazın ABD fiyatının ise 149 Dolar veya daha ucuz olması bekleniyor. Yani yaklaşık 1000-1300 TL gibi bir fiyat etiketine sahip.
Samsung Galaxy A02s, firmanın uygun fiyatlı modeli olmasına rağmen gerek tasarımı, gerek üçlü arka kamerası ile orta segment özellikleri taşıyor. Bakalım Samsung, bu cihazda nasıl bir satış rakamı yakalayacak. Sizce Samsung gelecekte alt segment modellere daha yüksek özellikler ekleyecek mi?
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