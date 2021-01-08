OnePlus akıllı saat ortaya çıktı

OnePlus akıllı saat, şirketin kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenilen ürünlerin başında geliyor. OnePlus’ın saatlerinin ve bilekliklerinin tasarımları ve ana ekran görselleri ortaya çıtkı.

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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, uzun zamandır akıllı telefonlarıyla dünya çapında büyük satış başarıları elde ediyor. OnePlus’ın, uzun süreli hedeflerinden biri ise akıllı saatleri. Şirketin kurucusu Carl Pei, 2016 yılında OnePlus Watch’ın geleceğini müjdelemiş, hatta bazı taslak çizimleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ancak bir süre sonra şirket, elindeki kaynakları bölmemek ve telefonlarına odaklanmak amacıyla projeden vazgeçmişti. Aradan 4 yıl geçtikten sonra şimdiki CEO Pete Lau, bir paylaşım yaparak OnePlus akıllı saat projesinin yeniden elen alındığını ve geliştirme sürecinde olduğunu açıkladı. Son ortaya çıkan görsellerde ise saatin tasarımı ve ana ekranı ortaya çıktı.

OnePlus akıllı saat tasarımı ve ana arayüzü

Ortaya çıkan görsellerde saatin oldukça şık duran tasarımı, arayüzü, ve bazı ana ekran örnekleri gözükmekte. Muhtemelen OnePlus akıllı saatin kandaki oksijen seviyesi ölçme, kalp atışı sensörü, uyku takibi, çağrı cevaplama ve reddetme gibi bugünlerde standart olan özelliklere sahip olacak. Görsellerde aynı zamanda ana ekranı da görünen saatin, klasik bir kol saati ya da sportif gibi pek çok farklı görünümü de olacak. OnePlus kullanıcılarının uzun süredir yolunu gözlediği saatler piyasaya çıkmak üzere.

OnePlus Band de yayınlandı

OnePlus akıllı saat projesine ek olarak, yeni bir bileklik modeli de çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus Band olarak bilinen akıllı bileklik, sektörün lideri Xiaomi’nin Mi Band ailesine doğrudan rakip olacak. Bu bileklikler için de bazı ana ekran görselleri sızmış durumda. Çinli üretici son olarak dün bu akıllı ürünlerle senkronize şekilde çalışacak Health uygulamasını, Hindistan Google Play Store için yayınlamıştı. Bu durum ürünlerin çok yakında piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…