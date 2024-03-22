OnePlus, Nord CE serisindeki sonraki telefonu olan OnePlus Nord CE4’ün 1 Nisan’da piyasaya sürüleceğini doğruladı ve heyecan verici özelliklerini açıklamaya başladı.

Telefonun gücünü, Snapdragon 7 Gen 3 SoC’nin sağlayacağı doğrulandı. Ayrıca, Nord CE4’ün, OnePlus’ın özgün tasarım mirasını yansıtan Koyu Krom rengiyle ve özel bir dokulu tasarıma sahip olan Celadon Marble rengiyle geleceği belirtildi.

OnePlus, telefonun özelliklerini tanıtmak için son günlerde çeşitli bilgiler paylaştı. OnePlus Nord CE4, 8 GB LPDDR4x RAM ile gelecek ve sanal RAM aracılığıyla 8 GB’a kadar artırılabilecek. RAM-Vita özelliği sayesinde telefon, birden fazla uygulamayı sorunsuz çalıştırabilecek ve 15’ten fazla farklı uygulamayı aynı anda hafızada tutabilecek.

Depolama alanı açısından, OnePlus Nord CE4 256GB depolama alanı sunacak ve 1 TB’a kadar genişletilebilir depolamayı destekleyecek. Şarj konusunda da iddialı olan telefon, 100W SUPERVOOC hızlı şarjıyla cihazı sadece 29 dakikada %1’den %100’e şarj edebilecek.

Ekran tarafında, Nord CE4, %93,4 ekran-gövde oranına sahip 6,7 inçlik Fluid AMOLED ekranla gelecek. Bu ekran, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunacak.

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OnePlus, Nord CE4’ün lansman etkinliğini stand-up sanatçısı Rohan Joshi ile işbirliği yaparak eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde sunmayı planlıyor. Bu yeni etkinlik formatı, izleyicilerin etkinlik boyunca bağlı kalmasını ve katılımını artırmayı amaçlıyor.

Ayrıca, OnePlus, ülke çapında 20 önemli mekanda özel izleme partileri düzenleyerek topluluğu ve RCC üyelerini lansman etkinliğini kutlamaya davet ediyor. Lansman tarihine yaklaşıldıkça, daha fazla ayrıntıyı OnePlus Topluluğu forumu üzerinden paylaşacaklarını duyurdu. Bu, OnePlus hayranlarını heyecanlandıran bir lansman etkinliği olacak gibi görünüyor.