OnePlus kısa süre önce OnePlus 11’i Çin’de tanıttı. Şimdi şirketin çıkış yapmaya hazırlanan bir başka telefonu OnePlus Nord CE 3, canlı şekilde kameralara yakalandı. Söz konusu fotoğraflar ile cihazın arka panel tasarımı tamamıyla ortaya çıktı. Sızan bu görüntü, Rmupdate kaynağı tarafından paylaşıldı.

Uzun süredir teknoloji gündemini meşgul eden telefon, lansmandan önce arka yüzey tasarımı ile tekrardan haberlere konu oldu. Siyah renk seçeneği ile kaydedilen akıllı telefonun ayrıca, arak kamera modülünün tasarımı da fotoğraflar ile sızdırılmış oldu. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler OnePlus Nord CE 3 Tasarımı ve Özellikleri

OnePlus Nord CE 3 Tasarımı ve Özellikleri

Sızdırılan canlı görüntüdeki arka panel tasarımı, geçen yıl Kasım ayında OnePlus Nord CE 3’ün daha önce sızdırılan görüntüleriyle oldukça uyumlu. Canlı görüntüde arka panel hafif kavisli ve parlak bir yüzeye sahip. Söz konusu yüzey siyah renk seçeneğiyle görülüyor.

Akıllı telefon, sol üst köşede herhangi bir modül olmadan iki çıkıntılı kamera halkasına sahip. Üst halkada bir ana sensör bulunurken ikinci halkada iki lens görülüyor. İki kamera halkasının yanında ve arasında bir LED flaş ünitesi yer alıyor.

Sızdırılan canlı görüntü OnePlus Nord CE 3’ün herhangi bir ek detayını ortaya koymuyor. Geçtiğimiz günlerde OnePlus Nord 3’ün ‘Larry’ kod adıyla Hindistan’da özel testlere girdiği bildirilmişti. Gelişmeyi ortaya çıkaran kaynak, cihazın Nord 3’e değil Nord CE 3′e ait olduğunu güncelledi. Akıllı telefonun Haziran veya Temmuz aylarında ülkede piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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OnePlus Nord CE 3’ün sızdırılan görselleri, selefine kıyasla önemli bir tasarım değişikliğini ortaya çıkardı. Canlı olmasa da cihazın çizildiği render görüntülerinde, telefon hizalanmış kamera yuvasına ve keskin yan hatlara sahip.

Cihazın ayrıca, 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç LCD bir ekran ve 108MP birincil kamera ile geleceği bildiriliyor. Yaklaşan ürünün 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 695 SoC tarafından güç alacağı da güçlü iddialar arasında. Bununla beraber akıllı telefonun 67W şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile destekleneceği belirtiliyor.