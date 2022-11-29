Teknik özelliklerden sonra, yaklaşmakta olan OnePlus Nord CE 3 akıllı telefonun renderları @OnLeaks tarafından açığa çıkarıldı. Bu, telefonun CE 2’de soldan hareket eden ortadaki delikli ekranını gösteriyor.

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Bu kez kamera çıkıntısı yok ve üstte birincil kameranın bulunduğu iki halka var ve diğer iki kamera altta içeride mevcut. Düz kenarlar telefona OnePlus X’e benzer bir görünüm kazandırıyor.

Ses düğmeleri sol tarafta ve yerleşik parmak izi sensörüne sahip güç düğmesi sağ tarafta. Telefonun alt kısmında hala 3,5 mm ses jakı bulunuyor.

İçindekiler OnePlus Nord CE 3 söylenti özellikleri

OnePlus Nord CE 3 söylenti özellikleri

120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ LCD ekran

Adreno 619L GPU ile Sekiz Çekirdekli Snapdragon 695 8nm Mobil Platform (2.2GHz x 2+1.8GHz x 6 Kryo 560 CPU)

6GB / 8GB / 12GB LPDDR4X RAM ile 128GB / 256GB (UFS 2.2) depolama, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

OxygenOS 13 ile Android 13

Çift SIM

108MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik ve 2MP makro kamera, LED flaş

16MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses girişi, Süper doğrusal hoparlör

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB Type-C

67W SUPERVOOC Hızlı Şarj özelliğine sahip 5000mAh pil

OnePlus Nord CE 3’ün 2023’ün ilk veya ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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