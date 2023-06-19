OnePlus, bir sonraki Nord akıllı telefonu için topluluk inceleme programı olan ‘The Lab’ için başvuruları kabul etmeye başladı. Bu, yakın zamanda renderlarda ortaya çıkan OnePlus Nord 3 hakkında daha fazla bilgi sağlıyor.

OnePlus Nord serisindeki bir sonraki telefonu incelemek için seçilen şanslı kişiler arasında yer almak için kişisel bilgilerinizi içeren bir form doldurmanız ve ayrıca seçilecek bazı soruları yanıtlamanız gerekmektedir. Bu inceleme olayı, Avrupa, Hindistan veya APAC bölgelerinden OnePlus ve OnePlus kullanıcılarına ek olarak Topluluk üyelerine de açık olacak.

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Başvurular 25 Haziran tarihine kadar açık olacak ve kazananlar 26 Haziran’da seçilecek ve 27 Haziran’da duyurulacak. OnePlus, inceleme birimlerini 28 Haziran’da gönderecektir.

OnePlus, telefonun çıkış kesin tarihini henüz açıklamamış olup Temmuz ayında yayınlanabileceğini doğruladı. Türkiye pazarına gelmekecek olan bu telefonda 6.74 inç büyüklüğünde 2772×1240 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran yer alacak.

Gücünü MediaTek Dimensity 9000 yonga setinden alacak olan bu telefonun 8 GB RAM ve 16 GB RAM’li sürümleri bulunacak. Kamera tarafında ise arkada 50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera yer alacak.

İçindekiler OnePlus Nord 3 özellikleri

OnePlus Nord 3 özellikleri

6.74 inç büyüklüğünde 2772×1240 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

3.05 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Dimensity 9000 4nm işlemci

Mali-G710 10 çekirdekli GPU

128GB (UFS 3.1) depolama ile 8GB LPDDR5X RAM

256GB (UFS 3.1) depolama ile 16GB LPDDR5X RAM

OxygenOS 13 ile Android 13

50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

80W SuperVOOC hızlı şarj ile 5000mAh kapasiteli batarya