OnePlus yakın gelecekte Nord serisinin bir parçası olarak iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde, OnePlus Nord 3’ün söylentilere konu olan tasarımını gösteren bir video ortaya çıktı.

PinoyMetroGeek tarafından yakın zamanda yayınlanan kutu açma videosuna göre, sergilenen cihaz 16GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip gibi görünüyor. Renk varyantının Misty Grass olarak adlandırıldığı belirtildi. Ayrıca kutu içeriğinde bir şarj cihazı ve USB-A – USB-C kablosu yer alacak. Tasarım açısından OnePlus Nord 3, kutu form faktörü ve metal çerçevesiyle OnePlus Nord CE 3 Lite’a benziyor.

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Cihazın arkasında üç kamera sensörünü barındıran iki kamera çıkıntısı ve iki LED flaş modülü bulunuyor. Sağ tarafta bir güç düğmesi ve bir uyarı kaydırıcısı bulunurken, sol tarafta ses düğmesi yer alıyor. Cihazın ön yüzünde delikli ekranı çevreleyen ince ve simetrik çerçeveler yer alıyor.

İçindekiler OnePlus Nord 3 özellikleri

OnePlus Nord 3 özellikleri



Raporlara göre, yaklaşmakta olan OnePlus Nord 3’ün 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.74 inçlik büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Dimensity 9000 işlemci tarafından desteklenecek ve 16GB’a kadar LPDDR5x RAM ile yapılandırılabilecek. Cihaz, 80W VOOC hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile donatılacak.

Kameralar açısından, Nord 3’ün 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro ünitesinden oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacağı söyleniyor. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası bulunacak.