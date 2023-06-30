OnePlus cephesi, Amazon ve OnePlus web sitelerinde yayında olan bazı sayfalar aracılığıyla yaklaşmakta olan OnePlus Nord 3’ün temel özelliklerini yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Cihazın tasarımı şirket başkanı tarafından Twitter üzerinden açığa çıkarılmıştı. Şimdiyse cihazın bazı temel donanım özellikleri ortaya çıktı! İşte yeni canavar!

OnePlus Nord 3 Amiral Gemilerine Kök Söktürecek!

OnePlus Nord 3 hakkında firma tarafından paylaşılan bilgiler, cihazın 120Hz yenileme hızı sunan 6,74 inçlik düz bir AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya koydu. Şirket henüz cihaza güç veren yonga setini onaylamadı. Ancak güvenilir sızıntı kaynakları tarafından yapılan paylaşımlar, cihazın 16 GB LPDDR5x RAM ile donatılacağını ve RAM Vita (OnePlus’ın sanal RAM teknolojisi) özelliğini destekleyeceğini ortaya koyuyor.

OnePlus Nord 3, 256 GB UFS 3.1 depolama alanı ile donatılacak. Fotoğrafçılık için OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kameraya sahip olacak. Amiral gemisi OnePlus telefonları gibi Nord 3 de bir sessize alma tuşuna sahip olacak. Sessize alma tuşunu bir süredir Nord serisinde görmüyorduk. Nord 3 ile beraber bu tuşun geri gelmesi iyi olmuş.

Şirket ayrıca Nord 3’ün Dumanlı Gri ve Mistik Yeşil gibi iki renk tonunda geleceğini de doğrulamış oldu. Şirket Başkanı ve COO’su Kinder Liu da Twitter’da paylaştığı bir görsel ile cihazın tasarımını göstermişti.

Nord 3’ün lansmanı yaklaşırken OnePlus’ın cihazla ilgili daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Bilindiği üzere şirket Nord 3’ün yanı sıra Nord CE 3 ve Nord Buds 2r’yi de 5 Temmuz’da tanıtacak.

Şirket şimdiye kadar OnePlus Nord CE 3’ün 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,7 inç AMOLED ekran ve Snapdragon 782G yonga seti ile donatıldığını doğruladı. Nord CE 3’ün Su Yeşili renk seçeneğiyle geleceği de açıklandı.

Nord Buds 2r ile ilgili olarak, yeni tam kablosuz kulaklıkların 12,4 mm titanyum kaplı ses sürücüleri ile geleceği ve Yapay Zeka Destekli Temiz Arama teknolojisi (telefon konuşmalarını iyileştirebilecek bir teknoloji) destekli çift mikrofona sahip olacağı doğrulandı. Yeni TWS kulaklıklar Derin Gri ve Uçuk Mavi renk seçenekleriyle sunulacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus’ın 5 Temmuz’daki etkinliği için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!