OnePlus Nord 2, MediaTek işlemciyle geliyor!

OnePlus, akıllı telefon dünyasında sıkı bir kitleye sahip olan markalardan. Çinli firma, bugüne kadar çıkardığı amiral gemileriyle piyasadaki yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak, hatırlayacağınız üzere, bu durum markanın geçen sene kullanıcıların beğenisine sunduğu ilk alt ve orta segment modelleri olan N100, N10 ve Nord ailesi ile değişti. Görünüşe göre, firma bu segmentlerde devam etmeye kararlı. Bugün edindiğimiz bilgilere göre, OnePlus Nord 2 yolda ve önemli bir değişikle geliyor…

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OnePlus Nord 2, MediaTek işlemcisiyle 2. çeyrekte görücüye çıkıyor

Aslında OnePlus’ın yeni bir orta segment telefon çıkarması bir sürpriz değil. Yine de, cihazın isminin ne olacağı konusu uzun bir süredir tartışılmaktaydı. Ancak, Bugün sızan bilgilerden sonra kesin olarak söyleyebiliriz ki, bu telefon Nord 2 ismiyle gelecek. Tabi, 2020’nin en çok satan orta segment cihazlarından olan Nord ailesinin yeni üyesi hakkındaki bilgiler bununla sınırlı değil. Cihazın ismine ek olarak, ortaya çıkan belki de en önemli bilgi telefonun MediaTek bir işlemciden gücünü alacak olması. Öyle ki, Nord 2, Mediatek Dimensity 1200 işlemcisini kullanacak. Açıkçası, bu şaşırtıcı bir hamle. Bugüne kadar Qualcomm işlemcilerden vazgeçmeyen OnePlus’ı MediaTek’e ne itti bilinmez. Ancak, umarız ki, bu karar fiyata da olumlu yönde yansır. Son olarak, telefonla ilgili ortaya çıkan diğer bir detay ise çıkış tarihi. Bu ay içinde amiral gemisi OnePlus 9 modelini tanıtmaya hazırlanan Çinli marka, Nord 2’yi ise yılın 2. çeyreğinde piyasaya sürecek.

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İşte Nord 2’nin işlemcisi MediaTek Dimensity 1200’ün teknik özellikleri

Her ne kadar MediaTek seçiminin Qualcomm’a kıyasla bir fiyat avantajı yaratabileceğini düşünsek de, aslında Dimensity 1200 gayet güçlü bir işlemci. İşte işlemcinin teknik özellikleri:

6nm (nanometre) bir yapıda üretildi.

8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdekler, 3.0GHz’lık bir A78; 3 adet 2.6GHz’lık A78’ler ve 4 tane de 2.0GHz’lık A55’ten oluşmakta.

Mali-G77 ise grafik tarafında yerini almakta.

Çift sim kartı destekliyor ve bu iki kartta da 5G ile internete bağlanabiliyorsunuz. Son olarak, bu özelliğin henüz rakibi Qualcomm’da olmadığını belirtelim.

Kaynak: AndroidCentral