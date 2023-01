Mobil Dünya Kongresi bu yıl 27 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında Barselona İspanya’da gerçekleşiyor. Ocak ayında gerçekleşen CES gibi yaklaşan teknoloji fuarı da akıllı telefon üreticilerinin yenilikçi ürünlerini sergilediği bir yer. Çinli teknoloji devi OnePlus MWC’deki varlığını doğrulamamış olsa da, ünlü yazar Max Jambor şirketin fuarla ilgili planları hakkında bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.

Söz konusu Çinli firma, 2023 yılına yeni amiral gemisi OnePlus 11 ile hızlı bir giriş yaptı. Şirket 2022’de olduğu gibi akıllı telefon yelpazesini genişletip, adından söz ettirmeye devam etmek istiyor. Dev firma bu sebeple MWC fuarına özel bir akıllı telefon tanıtacak. Yeni cihaz şu ana kadar bahsedilip ancak henüz piyasaya sürülen bir ürün olmayacak.

Mobile World Congress 2023 is around one month away and there’s going to be a few new products to experience!

One of them will be #OnePlusConceptTwo 👀 Stay tuned!

— Max Jambor (@MaxJmb) January 19, 2023