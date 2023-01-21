Mobil Dünya Kongresi bu yıl 27 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında Barselona İspanya’da gerçekleşiyor. Ocak ayında gerçekleşen CES gibi yaklaşan teknoloji fuarı da akıllı telefon üreticilerinin yenilikçi ürünlerini sergilediği bir yer. Çinli teknoloji devi OnePlus MWC’deki varlığını doğrulamamış olsa da, ünlü yazar Max Jambor şirketin fuarla ilgili planları hakkında bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.

Söz konusu Çinli firma, 2023 yılına yeni amiral gemisi OnePlus 11 ile hızlı bir giriş yaptı. Şirket 2022’de olduğu gibi akıllı telefon yelpazesini genişletip, adından söz ettirmeye devam etmek istiyor. Dev firma bu sebeple MWC fuarına özel bir akıllı telefon tanıtacak. Yeni cihaz şu ana kadar bahsedilip ancak henüz piyasaya sürülen bir ürün olmayacak.

Mobile World Congress 2023 is around one month away and there’s going to be a few new products to experience! One of them will be #OnePlusConceptTwo 👀 Stay tuned! — Max Jambor (@MaxJmb) January 19, 2023

OnePlus ConceptTwo, MWC 2023 İçin Hazırlanıyor

Popüler teknoloji yazarı Jambor’a göre, Çinli üretici yaklaşan MWC 2023’te yeni bir telefon duyuracak. Bu telefon OnePlus ConceptTwo olarak adlandırılacak. Bununla birlikte, cihazın ne içereceğine dair ayrıntılar şu anda çok az. Adından da anlaşılacağı üzere cihaz bir konsept ürünü. Diğer özel ürünlerde olduğu gibi bu cihazın da bazı yeni teknolojiler ve sektörde ilk olan özellikler içermesini bekleyebiliriz.

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OnePlus Concept Two, markanın üç yıl önce 2020’de CES’te sergilediği Concept One’ı takip eden telefon olacak. Bilmeyenler için, ConseptOne, otomobil üreticisi Mclaren ile ortaklaşa geliştirilmişti. Cihaz, turuncu vurgulara sahip deri dokulu bir arka panele ve ortada dikey olarak uzanan siyah bir şeride sahipti.

Arka panelin üst kısmında, ortadaki Siyah şerit kaybolan dikey olarak istiflenmiş üç kamera lensini barındırıyordu. O zamanlar bu konsept ilgi çekiciydi. Ancak ürün nedeni bilinmeyen bir sebepten hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Çoğu kişiye göre, dev şirket MWC 2023’te Concept Two ile katlanabilir bir telefonu sergileyebilir. İlerleyen günlerde yeni cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.