Katlanabilir pazar yavaş yavaş büyüyor ve gelişirken telefon markaları bu çağa kısa zamanda ayak uydurmaya çalışıyor. En son olarak OnePlus katlanabilir telefon pazar kervanına katılıyor. Akla gelebilecek hemen hemen tüm şirketlerden katlanabilir ürünler gördük, ancak OnePlus’ın bu konudaki yaklaşımı gizliydi. Şimdi ise OnePlus V Fold olarak adlandırılacak telefonunun render görüntüleri sızdırıldı.

İçindekiler OnePlus V Fold renderları ortaya çıktı

OnePlus V Fold renderları ortaya çıktı

Tasarım açısından OnePlus V Fold’un şık metal kenarlara ve delikli uzun bir kapak ekranına sahip olacağını görebiliyoruz. Arka kısımda deri benzeri bir kaplama ve üç sensör ve Hasselblad markasını barındıran belirgin bir kamera halkası var gibi görünüyor. Söylentilere göre, belirtilmemiş bir ultra geniş modül ve bir periskop lensin yanı sıra 50MP ana kamera (IMX 890) ile gelmesi muhtemel.

Resimlere baktığınızda, OnePlus V Fold’un aynı zamanda suni deri bir arka yüze sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, daha iyi yakınlaştırma yetenekleri için bir kamera periskop lens olmak üzere arkada üçlü bir kamera kurulumu görünüyor.

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Teknik özellikler söz konusu olduğunda OnePlus V Fold, Snapdragon 8+ Gen 2, 50 megapiksel ana kamera ve ön tarafta 32 megapiksel kamera ile sonuçlanabilir. 4.800 mAh pil ve 100W SuperVOOC şarj özelliği de bulunuyor.

Yeni görseller ana ekranın tam boyutlarından bahsetmese de söylentiler 1900 x 2100 piksel aralığında bir çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir LTPO AMOLED ekrana işaret ediyor. Sağ taraftaki güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısının yanı sıra biri altta USB-C portunun yanında ve ikisi üstte olmak üzere üç hoparlör bulunuyor.