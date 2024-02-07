OnePlus güncelleme desteği konusunda son zamanlarda kullanıcıları memnun etmeye odaklanıyor. Şirket, en yeni amiral gemisi OnePlus 12 için 4 yıl Android ve 5 yıl güvenlik güncellemesi sözü verdi. Samsung ve Google ise 7 yıllık Android güncellemesi sözü ile güncelleme konusunda vites artırdı. OnePlus başkanı ise iki şirketin bu kararı üzerine konuştu. İşte OnePlus güncelleme desteği açıklaması.

OnePlus Güncelleme Desteği Üzerine Açıklama Yaptı, Samsung’a Eleştiri Geldi

Google cephesi, Google Pixel 8 serisiyle başlayarak 7 yıllık Android güncellemelerini sunan yeni bir endüstri standardını belirledi. Samsung ise Galaxy S24 seriside verilen güncelleme sözü ile Google’ın bu adımını takip etti. Bu Android dünyasında görülmemiş bir şeydi.

Bu hamle, Android dünyasında uzun zamandır devam eden bir sorunu çözmeye yönelik önemli bir adım olarak kabul edildi. Ancak, OnePlus Samsung’un bu politikasını eleştirerek ” şirketlerin asıl noktayı tamamen kaçırdığını” iddia ediyor.

Android platformunda uzun vadeli destek, birçok kullanıcı ve uzman için uzun zamandır bir endişe kaynağı olmuş durumda. Çoğu Android cihaz, yalnızca bir yıl sonra güncelleme almayı bırakırken, bazıları ise güncellemeleri almakta büyük gecikmeler yaşıyor.

Samsung, uzun süreli güncelleme politikasıyla bu normu değiştirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Zaten Samsung bu konuda adım atan ilk firma olmuş ve Galaxy S21 serisi ile 4 yıl Android güncellemesi sözü vermişti. Galaxy S24 serisi ile bu süre 7 yıla çıktı. Ancak, OnePlus güncelleme desteği açıklaması burada dikkat çekiyor.

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OnePlus güncelleme sözü konusunda son yıllarda kendini geliştirdi. Şirket, OnePlus Open ve OnePlus 12 gibi yeni modellerinde 4 yıllık ana Android güncellemeleri ve 5 yıllık güvenlik güncellemeleri sunmaya devam ediyor. Ancak, bu politikanın, Google ve Samsung’un izlediği yoldan farklı olması, bazı kullanıcıları şaşırtmış durumda.

OnePlus Başkanı Kinder Liu, yaptığı açıklamalarda, uzun vadeli yazılım güncellemelerinin yanı sıra cihazın kullanıcı deneyiminin de önemli olduğunu vurguluyor. Liu, sadece yazılım güncellemelerinin yeterli olmadığını belirterek, telefonun kullanıcı deneyiminin akıcılığının da bu zaman çizelgesine uyması gerektiğini ifade ediyor.

Yani OnePlus başkanı, cihazların 7 yıl boyunca eski performanslarını koruyamayacaklarını söylüyor ve yazılım güncellemelerinin ve kullanıcı deneyiminin kalitesinin de bir noktadan sonra düşüşe geçeceğini söylüyor. Yani bir noktadan sonra güncelleme cihazlara yük oluyor.

OnePlus güncelleme desteği açıklaması, kullanıcı deneyimi ile yazılım güncellemeleri arasındaki dengeyi sorgulamaya yönelik bir bakış açısı sunuyor. Telefonların uzun vadeli destek alması elbette önemlidir, ancak kullanıcı deneyiminin de bu süre boyunca tatmin edici olması gerekmektedir.

Özetle, Samsung’un 7 yıllık Android güncellemeleri sunma taahhüdü önemli bir adım olarak karşılanırken, OnePlus cephesinin kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımı da dikkate değer. Her iki şirketin de kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma konusunda daha fazla çaba harcaması bekleniyor.

Bu noktada, uzun vadeli yazılım güncellemeleri ve kullanıcı deneyimi arasındaki dengeyi sağlayabilmek, Android cihazlarının gelecekteki gelişimi için önemli bir faktör olacak.

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