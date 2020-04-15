OnePlus Bullets Wireless Z tanıtıldı!

OnePlus, 14 Nisan‘da düzenlediği lansmanda, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerini sahneye Bullet Wireless Z kablosuz kulaklığı ile çıkarttı. Bir önceki modelinin (Bullet Wireless 2) yarı fiyatına sahip olan Bullet Wireless Z, 49.95$’lık fiyat etiketine sahip olacak.

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OnePlus Bullets Wireless Z hangi özellikleri sunuyor?

OnePlus Bullets Wireless Z, kullanıcılarına full şarj kapasitesi ile 20 saatlik bir kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca ürünün 10 dakikalık şarj ile 10 saatlik kullanım süresi sunması kullanıcılarını mutlu edebilecek özellikleri arasında yer alıyor.

Bullet Wireless Z, iki kulaklık birbiriyle eşleştiğinde veya tek kulaklık kullanıldığında, müziği devam ettirmek ve durdurmak için manyetik kontrol panelleri bulunduruyor. Tek dokunuş ile desteklenen telefona bağlanıyor ve çift dokunuş ile bağlı olan iki cihaz arasında geçiş yapıyor.

İki renk seçeneği sunan bir önceki modelin (Bullet Wireless 2) aksine, Bullet wireless Z; Siyah, mavi, yeşil ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.

IP55 sertifikasına sahip olan ürün, spor yaparken veya şiddetli olmayan yağmur altında kullanım gibi, çok yoğun sıvı teması olmayan durumlara karşı dayanıklı ve kullanılabilir olacak. Ayrıca Bluetooth 5 bağlantı teknolojisi ile gelen ürünün kutu içeriğinde, kulak yapınıza göre seçebileceğiniz 3 adet değiştirilebilir silikon başlık ve USB Type-C şarj kablosu yer alıyor.

Bir önceki modeline kıyasla daha büyük sürücüler kullanan Bullets Wireless Z‘de 10mm‘lik sürücüler bulunuyor. OnePlus resmi sitesi, kulaklıklarda gecikme önleyici mod bulunacağını söylese de henüz detay vermedi.

OnePlus tarafından ürünün ne zaman kullanıcılarıyla buluşacağına dair resmî bir açıklama gelmedi. Ancak aşağıdaki link üzerinden “Notify Me” seçeneğini seçip, ürün siparişe açıldığı zaman OnePlus tarafından bir hatırlatma mail’i alabilirsiniz.

OnePlus Bullets Wireless Z