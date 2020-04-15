Aksesuar
OnePlus Bullets Wireless Z tanıtıldı!
OnePlus, 14 Nisan‘da düzenlediği lansmanda, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerini sahneye Bullet Wireless Z kablosuz kulaklığı ile çıkarttı. Bir önceki modelinin (Bullet Wireless 2) yarı fiyatına sahip olan Bullet Wireless Z, 49.95$’lık fiyat etiketine sahip olacak.
İlginizi çekebilir: OnePlus 8 & 8 Pro: SD 865, 120Hz ekran tazeleme oranı ve dahası!
OnePlus Bullets Wireless Z hangi özellikleri sunuyor?
OnePlus Bullets Wireless Z, kullanıcılarına full şarj kapasitesi ile 20 saatlik bir kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca ürünün 10 dakikalık şarj ile 10 saatlik kullanım süresi sunması kullanıcılarını mutlu edebilecek özellikleri arasında yer alıyor.
Bullet Wireless Z, iki kulaklık birbiriyle eşleştiğinde veya tek kulaklık kullanıldığında, müziği devam ettirmek ve durdurmak için manyetik kontrol panelleri bulunduruyor. Tek dokunuş ile desteklenen telefona bağlanıyor ve çift dokunuş ile bağlı olan iki cihaz arasında geçiş yapıyor.
İki renk seçeneği sunan bir önceki modelin (Bullet Wireless 2) aksine, Bullet wireless Z; Siyah, mavi, yeşil ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.
IP55 sertifikasına sahip olan ürün, spor yaparken veya şiddetli olmayan yağmur altında kullanım gibi, çok yoğun sıvı teması olmayan durumlara karşı dayanıklı ve kullanılabilir olacak. Ayrıca Bluetooth 5 bağlantı teknolojisi ile gelen ürünün kutu içeriğinde, kulak yapınıza göre seçebileceğiniz 3 adet değiştirilebilir silikon başlık ve USB Type-C şarj kablosu yer alıyor.
Bir önceki modeline kıyasla daha büyük sürücüler kullanan Bullets Wireless Z‘de 10mm‘lik sürücüler bulunuyor. OnePlus resmi sitesi, kulaklıklarda gecikme önleyici mod bulunacağını söylese de henüz detay vermedi.
OnePlus tarafından ürünün ne zaman kullanıcılarıyla buluşacağına dair resmî bir açıklama gelmedi. Ancak aşağıdaki link üzerinden “Notify Me” seçeneğini seçip, ürün siparişe açıldığı zaman OnePlus tarafından bir hatırlatma mail’i alabilirsiniz.
Aksesuar
Redmi AirDots S kablosuz kulaklık tanıtıldı!
Uygun fiyatlı bir kulak içi kablosuz kulaklık modeli olan Redmi AirDots, ülkemizde eriştiği ciddi satış rakamları ile adından söz ettirmeyi başardı. Serinin yeni modeli olan Redmi AirDots S ise selefine kıyasla daha sorunsuz bir kullanım deneyimi vadediyor!
İlginizi çekebilir: Redmi AirDots eşleşme sorunu nasıl çözülür?
Popüler kulaklık şimdi çok daha iyi: İşte Redmi AirDots S!
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan raporlar, popüler seriye yeni bir devam modeli katılacağını ortaya koyuyordu. Redmi AirDots S, bugün yapılan çevrim içi bir duyuruyla resmen gün yüzüne çıktı. Tasarımsal olarak herhangi bir değişikliğe sahip olmayan kulaklık, yakından bakıldığında bile ilk modelden net şekilde ayırt edilemiyor. Siyah olarak tek renk seçeneği ile gelen kulak içi kablosuz kulaklık modelinin kullanıcıları meraklandıran yenilikleri ise ürünün içerisinde yer alıyor.
İlk sürüm kablosuz kulaklık, sağ ve sol kulaklığın birbiriyle eşleştiği karışık bir çalışma sistemi barındırıyor. Bu nedenle kullanıcıların pek çoğu, bir süre sonra iki kulaklığın birbiriyle eşleşmediğine dair şikayetlerde bulunuyordu. İki kulaklığın da doğrudan telefona bağlandığı yeni ürün ile bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. Bunun yanı sıra kulaklıktaki butona üç kez basılarak etkinleştirilen yeni bir oyun modu da dikkat çekiyor. Bu oyun modu sayesinde gecikmenin iki kata kadar azaltıldığı belirtiliyor. Kulaklığın 12 saate kadar sunduğu pil ömrü, dijital gürültü engelleme ve diğer özelliklerinde ise herhangi bir güncellemeye gidilmemiş.
Redmi AirDots ile aynı fiyata satışa sunulacak olan AirDots S, yaklaşık 14 dolarlık satış fiyatıyla kısa süre içerisinde raflarda olacak.
Aksesuar
Razer’dan ilgi çekici kablosuz kulaklık modeli: Pikachu Earbuds
İyi bir tam kablosuz kulaklık arayışı içinde iseniz muhtemelen seçenekleriniz arasında Jabra Elite 75t, Sony WF 1000XM3B veya Apple Airpods Pro vardır. Fakat hiçbiri cebinizde bir Poké Ball taşımak kadar havalı olmasa gerek. Eğer siz de bir Pokémon hayranı iseniz; Razer’ın Pikachu Earbuds modeli tam da size göre.
İlginizi çekebilir: Karantinaya rağmen İtalya’da bir adam sokakta Pokemon Go oynadı!
Pikachu Earbuds ile ilgili neler biliyoruz
16 Nisan 2020 tarihinde, Çin’de tanıtılacak olan Razer’ın yeni tam kablosuz kulaklık modeli Pikachu Earbuds için beklenen satış fiyatı 120 Dolar civarında. Fiyat, performans dengesi konusunda kafanızda soru işaretleri olabilir; fakat dürüst olmak gerekirse bu model, ses kalitesi, batarya ömrü vb. performans verilerinde zirveye oynamak için üretilmiş bir kulaklık değil. Ayrıca cihazda herhangi bir aktif gürültü engelleme mekanizması bulunmuyor fakat ürünün dış tarafındaki silikon yapı sayesinde bir miktar da olsa izolasyon sunacaktır diye düşünüyoruz. Pikachu Earbuds’ta 13 mm‘lik sürücüler kullanılmış. Bu sürücülerin tam kablosuz bir kulaklık için gayet yeterli büyüklükte olduğunu ve güzel baslar sağlayacağını söyleyebiliriz. Cihazın sağlayabileceği batarya ömrü ise batarya tam dolu iken 3 saat. Cihazın Poké topu şeklindeki taşıma kabı ile beraber ise bu süre 15 saate kadar uzayabiliyor.
Pikachu Earbuds, teknik olarak, Jabra, Sony ve Apple ile yarışamayacak olsa bile; tasarım anlamında Pokémon sever birçok kullanıcının ilgisini çekecektir diye düşünüyoruz. Sonuçta bedava dağıtılmışçasına herkesin kulağında gördüğümüz beyaz renkli Airpods’lar yerine; Poké topu içinde taşınan sarı renkli Pikachu Earbuds’lar ile dolaşmayı kim istemez ki.
Siz Razer’ın Pikachu Earbuds modeli ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız satın alır mıydınız? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
Redmi Band küresel pazara gelmeyebilir
Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı bilekliği Redmi Band, küresel pazara gelmeyebilir. Gelen son bilgilere göre, firma bilekliği sadece Çin‘de satmayı planlıyor.
İlginizi çekebilir; Uygun fiyatlı Redmi Band akıllı bileklik tanıtıldı!
Redmi Band hayranlarını üzebilir!
Xiaomi‘nin uygun fiyatlı akıllı bilekliği Redmi Band, Çin pazarında satışa çıktı. Renkli tasarımı ve gerçekten rakiplerine oranla uygun fiyatıyla beğeni toplayan saat hakkında kötü haberler ortada dolaşıyor. TechRadar isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Xiaomi yeni akıllı bilekliklerini dünya genelinde satışı için bir plan düşünmüyor. Yani uygun fiyatlı bilekliklere şu an için ulaşamayacağız gibi gözüküyor. Haberde bilekliklerin sadece Çin pazarı için çıktığı düşünülse de Xiaomi‘nin son anda karar değiştirebileceği ihtimali de belirtilmiş. Tabi bu kararın ardında dünya genelinin meşgul olduğu Corona virüsü belasının olup olmadığı bilinmiyor. Ancak akıllı bileklik kullanmayı sevenler şimdilik başka alternatiflere yönelmek zorunda kalacaklar.
Xiaomi‘nin yeni akıllı bilekliği, 1.08 inç boyutunda OLED ekrana sahip. Optik nabız sensörünü de içinde barındıran akıllı bileklik uyku takibi de yapabiliyor. 5 ATM basınca kadar su altında kalabilen akıllı bileklik, tarih/saat, hava durumu ve müzik kontrolü gibi işlevlere de sahip. NFC desteği olmayan cihaz, Xiaomi‘nin iddiasına göre tam 14 gün şarja gerek olmadan çalışabiliyor. 13 dolar gibi gerçekten çok ucuz bir fiyatla gelen akıllı bileklik bakalım Çin dışına çıkabilecek mi göreceğiz.