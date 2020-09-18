OnePlus Buds uygulaması, OnePlus dışındaki telefonlara geliyor

OnePlus, kullanıcılara kulaklıklarını yönetebilme olanağı sağlayan Buds uygulamasını kendi akıllı telefonları dışında diğer Android cihazlara da getireceğini açıkladı.

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OnePlus, bu ayın başlarında, kullanıcıların OnePlus Buds kulaklıklarını tek bir yerden yönetebilmelerini mümkün kılan aynı adda bir uygulama kullanıma sunmuştu. Hatta şirket, bununla da kalmayıp Buds’ı telefonlara gizliden gizliye yüklemişti. Bu hamlesinden dolayı eleştirilerin odağında olması bir yana, Buds uygulaması şu an yalnızca OnePlus telefonlarda çalışabiliyor. Bu durum farklı marka akıllı telefon kullananlar için ise haliyle çok önemli bir dezavantaj yaratıyor.

OnePlus Buds, diğer Android telefonlara geliyor!

Bu hafta OnePlus, bu dezavantajı ortadan kaldırmak amacıyla, bazı eski modelleri de dahil olmak üzere, Buds’ı diğer Android telefonlar için kullanıma sunacağını söyledi. Böylelikle OxygenOS’li bir Android telefona sahip olmayan Buds kullanıcıları, kulaklıklarını artık kendi telefonlarından da yönetebilecek.

HydrogenOS (OxygenOS’in Çin sürümü) forumlarında kullanıcıların sorularını cevaplayan bir OnePlus yetkilisinin açıklaması şu şekilde:

Soru: Buds, OnePlus dışındaki telefonlarla veya OnePlus 6’dan önceki telefonlarla kullanılabilir mi? Çift dokunma işlevini özelleştirebilir ve kulaklık aygıt yazılımını yükseltebilir misiniz?

Cevap: Gelecekte OnePlus Buds’ı, OnePlus 3 / 3T / 5 / 5T’nin yanı sıra Android 6.0 ve üstü ile çalışan tüm Android telefonlarda, OnePlus ses aksesuarlarının yönetilebileceği özel bir uygulama olarak sunacağız. Ek olarak çift ​​dokunma işlevi ve kulaklık için yazılım güncellemesi de vereceğiz.

Açıklamadan da anlaşıldığı üzere OnePlus’ın diğer Android telefonlar için sunacağı Buds uygulaması sayesinde kullanıcılar çift dokunma işlevlerini yönetebilecek ve kulaklıkların yazılım güncellemelerini yapabilecek. Yani OnePlus, Buds’ı diğer telefonlara deneyim bakımından eksiksiz bir biçimde getirecek.