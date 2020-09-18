Yazılım
OnePlus Buds uygulaması, OnePlus dışındaki telefonlara geliyor
OnePlus, kullanıcılara kulaklıklarını yönetebilme olanağı sağlayan Buds uygulamasını kendi akıllı telefonları dışında diğer Android cihazlara da getireceğini açıkladı.
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OnePlus, bu ayın başlarında, kullanıcıların OnePlus Buds kulaklıklarını tek bir yerden yönetebilmelerini mümkün kılan aynı adda bir uygulama kullanıma sunmuştu. Hatta şirket, bununla da kalmayıp Buds’ı telefonlara gizliden gizliye yüklemişti. Bu hamlesinden dolayı eleştirilerin odağında olması bir yana, Buds uygulaması şu an yalnızca OnePlus telefonlarda çalışabiliyor. Bu durum farklı marka akıllı telefon kullananlar için ise haliyle çok önemli bir dezavantaj yaratıyor.
OnePlus Buds, diğer Android telefonlara geliyor!
Bu hafta OnePlus, bu dezavantajı ortadan kaldırmak amacıyla, bazı eski modelleri de dahil olmak üzere, Buds’ı diğer Android telefonlar için kullanıma sunacağını söyledi. Böylelikle OxygenOS’li bir Android telefona sahip olmayan Buds kullanıcıları, kulaklıklarını artık kendi telefonlarından da yönetebilecek.
HydrogenOS (OxygenOS’in Çin sürümü) forumlarında kullanıcıların sorularını cevaplayan bir OnePlus yetkilisinin açıklaması şu şekilde:
Soru: Buds, OnePlus dışındaki telefonlarla veya OnePlus 6’dan önceki telefonlarla kullanılabilir mi? Çift dokunma işlevini özelleştirebilir ve kulaklık aygıt yazılımını yükseltebilir misiniz?
Cevap: Gelecekte OnePlus Buds’ı, OnePlus 3 / 3T / 5 / 5T’nin yanı sıra Android 6.0 ve üstü ile çalışan tüm Android telefonlarda, OnePlus ses aksesuarlarının yönetilebileceği özel bir uygulama olarak sunacağız. Ek olarak çift dokunma işlevi ve kulaklık için yazılım güncellemesi de vereceğiz.
Açıklamadan da anlaşıldığı üzere OnePlus’ın diğer Android telefonlar için sunacağı Buds uygulaması sayesinde kullanıcılar çift dokunma işlevlerini yönetebilecek ve kulaklıkların yazılım güncellemelerini yapabilecek. Yani OnePlus, Buds’ı diğer telefonlara deneyim bakımından eksiksiz bir biçimde getirecek.
Apple
Safari 14, macOS Catalina ve Mojave için yayınlandı!
Apple, macOS Big Sur ile çıkması beklenen Safari 14 güncellemesini macOS Catalina ve macOS Mojave için resmen yayınladı. Mac kullanıcıları, Safari’nin yeni sürümünü bugünden itibaren indirebiliyorlar.
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Apple, 2020′nin ilerleyen günlerinde betadan çıkış nihai sürümünün yayınlanması beklenen macOS Big Sur güncellemesinden evvel, yeni Safari’yi macOS Catalina ve macOS Mojave için kullanıma sundu. Safari 14, tarayıcıdaki sekmelerin kullanışlılığını artırmanın yanı sıra, yeni bir gizlilik raporu ve başlangıç sayfası için ek özelleştirme seçenekleri sunuyor.
Safari 14 ne özellikler getiriyor?
14. sürümüyle beraber yeniden tasarlanan Safari’de göze çarpan ilk değişiklik, kapsamlı bir gizlilik raporu özelliği oldu. Mac kullanıcıları, Safari 14 sayesinde ziyaret ettikleri her web sitesindeki izleyicileri tüm ayrıntılarıyla birlikte görüntüleyebiliyor ve gizlilik noktasındaki diğer raporlara ulaşabiliyor. Ayrıca Apple, Safari 14′le beraber, siteler arası komut dosyası saldırıları ve rastgele kod yürütme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere WebKit’teki çeşitli hataları ve güvenlik açıklarını da ortadan kaldırdı.
Ek olarak güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra bu güncellemede Safari, artık resmi olarak Adobe Flash Player desteğini de tamamen sonlandırmış durumda. Yalnız bazı Safari 14 özellikleri, yalnızca macOS Big Sur sürümünde çalışabiliyor. Örneğin Mac’ler için uzun süredir beklenen 4K HDR video desteği ve yerleşik çeviri gibi özellikler macOS Big Sur dışında hiçbir macOS sürümünde çalışamıyor.
Safari14 güncelleme notları
◾ Yeni sekme çubuğu tasarımıyla ekranda daha fazla sekme gösteriliyor.
◾ Özelleştirilebilir başlangıç sayfası, bir arka plan resmi ayarlamanıza ve yeni bölümler eklemenize olanak tanır.
◾ Gizlilik Raporu, Intelligent Tracking Prevention tarafından engellenen siteler arası izleyicileri gösterir.
◾ Safari, gelişmiş güvenlik için Adobe Flash desteğini kaldırır.
Safari 14 güncellemesini hemen şimdi Sistem Tercihleri’ne gidip “Yazılım Güncelleme” bölümünden Mac’inize yükleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, ilk güncellemesini alıyor!
Xiaomi Mi 10 Ultra, şirketin 10.yıl etkinliklerinde Redmi K30 Ultra ile birlikte kullanıcılara resmi olarak tanıtılmıştı. Cihaz, Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun en çok ilgi çeken noktası ise arka kamerası oldu. Arka tarafta, 5x optik zoom, 120x dijital zoom yapabilen telefoto kamerası mevcut. Telefonun 16 GB RAM, 120W hızlı şarj desteği ve 4.500 mAh değerinde bataryası bulunuyor.
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Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni güncelleme ile neler sunuyor?
Xiaomi, Mi 10 Ultra için MIUI V12.0.10.0 QJJCNXM versiyon numarasını taşıyan yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile cihazın kamera optimizasyonunda önemli iyileştirmeler gerçekleşecek. Ayrıca telefonda bulunan genel hata düzeltmeleri ve kullanıcı arayüzünde bazı ince ayarlar da yeni güncelleme ile geliyor.
Mi 10 Ultra yeni güncelleme ile;
Sistem
- Pil göstergesi optimize edildi.
- Şarj olurken gerçekleşen sıcaklık artışı optimize edildi.
- Yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen şarj sorunu düzeltildi.
- Telefonu uzun süre kullanmamaktan kaynaklanan yavaş pil aktivasyonu sorunu giderildi.
Kamera
- Yeni video modu “Pürüzsüz yakınlaştırma” eklendi.
- Video kayıt deneyiminde çeşitli iyileştirmeler yapıldı.
düzeltmelerini ve iyileştirmelerini kullanıcılara sunacak.
Kullanıcılara sunulacak olan bu güncelleme, Xiaomi tarafından kararlı sürüm olarak yayınlanacak. Yani yeni güncelleme Beta bir sürüm değil ve bu yüzden kullanıcıların telefonlarını güncellemesi tavsiye ediliyor. Diğer güncellemeler gibi bu güncelleme de sıralı bir şekilde yayınlanacak ve bazı cihazlara ulaşması vakit alacak.
Mobil
Petal Search hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar!
Huawei, Petal Search adlı mücevherinde yaptığı yenilikleri bu yılki HDC etkinliğinde açıkladı. Petal, sıradan bir arama motorundan daha öte, tam teşekküllü bir yardımcı olarak kullanıcıların hayatında kendine yer edinecek.
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Aslında Petal Search’ü yeni görmüyoruz. Huawei, Google ile arasındaki soğuk savaş gölgesinde, mayıs ayında bu arama motorunu duyurmuştu. Petal Search, evet bu zamana kadar bir arama motoruydu; ama artık kullanıcıların uygulama bulmalarını kolaylaştırmak başta olmak üzere çok daha fazlasını yapabiliyor. Peki çok daha fazlası derken neyi kastediyoruz? Şimdi bu arkadaşla alakalı bilmeniz gerekenlerden bahsedelim.
Petal Search: ‘Akıllı’ kelimesinin son altı harfi!
İlk olarak Petal Search’ün sadece Huawei telefonlar için değil, tüm Android cihazlarda kullanılabilen bir servis olduğunu belirtmemizde fayda var. Bu servisin en dikkat çekici özellikleri arasında; haber, görsel, video, müzik, rezervasyon, bilet satın alma vb. işlemleri kullanıcıların bulunduğu konuma ve kişisel tercihlerine göre yapabilmesi yer alıyor.
Petal Search aynı zamanda haberler, işletmeler, seyahat ve alışveriş olmak üzere kullanıcıya 4 ana kategori sunarken; geliştiricilere ise verilerini özel bir API ile kendi bünyesine entegre edebilme imkanı da tanıyor.
Bunlar, en nihayetinde bir arama motorunun olmazsa olmazı denebilecek sıradan özellikler. Ancak Huawei’nin Petal Search ile temel amacının aslında Google eksikliğini doldurmak olmasından dolayı, kullanıcılara Google’ı da aratmaması gerekiyor. Bu noktada Petal, Google’da da var olan görsel arama özelliğine de sahip. Kullanıcılar Petal Search sayesinde telefonunun galerisinden veya direkt kamerasından çekerek istedikleri görseli internet ortamında aratabiliyor.
Diğer taraftan Huawei, İspanya ve Türkiye’de Petal Search için kendi bağımsız indeksleme sistemini kullanıyor. Bu bağlamda şirketin, en azından bir noktada Bing ve Google’a tam manada rakip olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer ülkelerde hala çeşitli ortaklarıyla Petal Search’ü kullanıcılara sunan Huawei, çok yakında kademeli olarak bu ülkelerde de kendi indeksleme sistemini kullanıma sunmayı planlıyor.
Arama motoru görünümlü uygulama merkezi
Huawei, Petal Search arama motorunun doğrudan AppGallery ile entegre bir şekilde farklı kaynaklardan uygulama bulabildiğini söyledi. Bunu yaparken Petal; Aptoide, APKPure ve APKCenter gibi APK sitelerinden kullanıcıların istediği uygulamayı bulabiliyor.
Yalnız APK’ların – özellikle de bankacılık uygulamalarının – her zaman güvenli olmadığı ve potansiyel riskler barındırabileceği tartışılmaz bir gerçek. Ancak bu APK sağlayıcıları, Huawei’ye göre kullanıcıların istedikleri uygulamayı bulabilme noktasında güvenli uygulamalar barındırıyor. Şirket bu iddiasını ise uygulamaları kendi güvenlik testlerinden de geçireceğini söyleyerek destekliyor.
Güvenlik ve gizlilik konusunda Petal Search’ün, GDPR uyumluluğu için European Privacy Seal tarafından onaylandığını da belirtmemizde fayda var. Bu durum, servisi kullanan kişilere ait kişisel bilgilerin ve çerezlerin Huawei tarafından izlenmediği anlamına geliyor. Ayrıca veriler de her kullanıcının kendi bölgesinde saklanıyor.
Diğer Petal Search özellikleri
◾ Uygunsuz içerikleri filtreleme
◾ Telif hakkıyla korunan içeriklerin güvenliğini sağlama
◾ Karanlık mod
◾ Telefon genelinde arama (Rehber, mesajlar vb.)
◾ Müzik, video ve uygulamaları arayabilme
Anlaşıldığı üzere Huawei’nin arama motoru Petal Search, bir akıllı telefon kullanıcısının telefonunda yapmak isteyebileceği her şeyi yapmasına yardımcı oluyor. Böylelikle Huawei, hem Google’a dişli bir rakip olacak hem de kullanıcıları yepyeni bir deneyim yaşatacak.