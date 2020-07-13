OnePlus Buds sonunda duyuruldu!

Türkiye’ye girişi ile beraber dikkat çekici bir ivme yakalayan realme, şimdi de Vodafone ile iş birliğine giderek, realme C3 ve C3i modellerini; Vodafone müşterilerine, tarifelerine ek 12 aya varan taksitlerle satın alma imkanı sağlıyor.

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realme C3 ve C3i, bizlere neler sunuyor

İlk olarak realme C3’ten başlayacak olur isek; C3, MediaTek’in Helio G70 işlemcisine sahip. Helio serisinin, yüksek performanslı olarak nitelendirilen işlemcilerinden biri olan G70, kullanıcılara akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. 5000 mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunan cihaz, günlük kullanım sırasında sizi yarı yolda bırakmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Ekran tarafında ise, 6.5 inçlik IPS LCD bir panel, müşterilerin beğenisine sunulmuş. Ayrıca 5 MP çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerası da ön tarafta mevcut. Ön tarafın, Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Cihazın arka tarafına gelince ise, 12 MP ana kameraya ek olarak, 2 MP derinlik ve 2 MP makro lens olmak üzere üçlü bir kamera modülü bizleri karşılıyor. Ayrıca cihazda, 2 GB Ram ve 32 GB dahili depolama hafızası da mevcut. C3, hazır olarak, Android 10 işletim sistemi, realme UI 1.0 arayüzü ile sunuluyor. Realme C3, kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

Son olarak da realme C3i modelinden bahsedecek olur isek; C3i modelinde, bir üst versiyon olan C3’ten farklı olarak, cihazın arka tarafında 12 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir modül yerine, ikili bir kamera modülü kullanıyor olması. Ayrıca, C3i modelinde, sadece mavi renk seçeneği bulunuyor. Eğer kırmızı renk seçeneğini tercih etmek istiyorsanız; C3 seçeneğine yönelmelisiniz. Bunun dışında realme C3 ve C3i modelleri, tamamen aynı özelliklere sahip.

Dileyen Vodafone müşterileri, C3i modelini, 12 ay boyunca tarifelerine ek olarak 245 TL taksitle satın alabilme imkanına sahip. C3 modelini tercih edecek kullanıcılar ise, tarifelerine ek olarak ayda 265 TL taksitle, C3 modeline sahip olabilirler.