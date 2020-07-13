Akıllı Telefonlar
OnePlus Buds sonunda duyuruldu!
OnePlus Buds sonunda duyuruldu. Merakla beklenen kablosuz kulaklık firmanın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte açıklandı.
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OnePlus Buds, Nord ile birlikte tanıtılacak!
Son dönemde kullanımı artan ve firmalar arasında yeni bir rekabete yol açan gerçek kablosuz kulaklıklar yeni versiyonları ile kullanıcıları karşılamaya devam ediyor. Neredeyse her akıllı telefon üreticisinin girdiği bu yarışa OnePlus firması da katılma kararı aldı. Daha önceden ortaya çıkan ve ismi ,resmi olarak, belli olmayan kulaklığın duyurusu sonunda yapıldı. Firma Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte OnePlus Buds kulaklığını duyurmuş oldu. Öte yandan cihazın, 21 Temmuz tarihinde OnePlus Nord ile birlikte yapılacak etkinlik üzerinden tanıtılacağı öğrenildi.
Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds
— OnePlus (@oneplus) July 13, 2020
Uzun zamandır detayları beklenen kulaklığın sonunda duyurulması hayranları mutlu ederken, bazı konularda henüz yeterli bilgi hala ortaya çıkmadı. Tasarımı ile alakalı tahmini görsellerden cihazın Apple AirPods kulaklıklara benzeyeceği düşünülürken, bir yandan da kulaklığın silikonlu bir yapı ile gelip kendine has tasarımı olacağı iddia edilmekte. Öte yandan lansmanda tanıtılacak OnePlus Nord cihazından da ilk görüntüler firma tarafından paylaşıldı. Gri renk ile telefonun arka tarafının bir kısmının yer aldığı görselde bir de ilk on kişiye cihazın hediye edileceği yazmakta. Ancak hangi ilk on kişi olduğu ile alakalı detaylı bir bilgi henüz belli olmadı.
Akıllı Telefonlar
realme C3 ve C3i, ülkemizde Vodafone ve realme iş birliği ile satışa sunulacak
Türkiye’ye girişi ile beraber dikkat çekici bir ivme yakalayan realme, şimdi de Vodafone ile iş birliğine giderek, realme C3 ve C3i modellerini; Vodafone müşterilerine, tarifelerine ek 12 aya varan taksitlerle satın alma imkanı sağlıyor.
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realme C3 ve C3i, bizlere neler sunuyor
İlk olarak realme C3’ten başlayacak olur isek; C3, MediaTek’in Helio G70 işlemcisine sahip. Helio serisinin, yüksek performanslı olarak nitelendirilen işlemcilerinden biri olan G70, kullanıcılara akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. 5000 mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunan cihaz, günlük kullanım sırasında sizi yarı yolda bırakmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Ekran tarafında ise, 6.5 inçlik IPS LCD bir panel, müşterilerin beğenisine sunulmuş. Ayrıca 5 MP çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerası da ön tarafta mevcut. Ön tarafın, Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Cihazın arka tarafına gelince ise, 12 MP ana kameraya ek olarak, 2 MP derinlik ve 2 MP makro lens olmak üzere üçlü bir kamera modülü bizleri karşılıyor. Ayrıca cihazda, 2 GB Ram ve 32 GB dahili depolama hafızası da mevcut. C3, hazır olarak, Android 10 işletim sistemi, realme UI 1.0 arayüzü ile sunuluyor. Realme C3, kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.
Son olarak da realme C3i modelinden bahsedecek olur isek; C3i modelinde, bir üst versiyon olan C3’ten farklı olarak, cihazın arka tarafında 12 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir modül yerine, ikili bir kamera modülü kullanıyor olması. Ayrıca, C3i modelinde, sadece mavi renk seçeneği bulunuyor. Eğer kırmızı renk seçeneğini tercih etmek istiyorsanız; C3 seçeneğine yönelmelisiniz. Bunun dışında realme C3 ve C3i modelleri, tamamen aynı özelliklere sahip.
Dileyen Vodafone müşterileri, C3i modelini, 12 ay boyunca tarifelerine ek olarak 245 TL taksitle satın alabilme imkanına sahip. C3 modelini tercih edecek kullanıcılar ise, tarifelerine ek olarak ayda 265 TL taksitle, C3 modeline sahip olabilirler.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 ve 4a, fiziksel parmak izi okuyucusu ile gelecek!
Google, güncel akıllı telefon trendlerinden uzak bir hamleyle gündeme geldi. Yeni Pixel serisi telefonlarında fiziksel parmak izi okuyucusu bulunacak. Günümüzde pek çok akıllı telefon üreticisi, amiral gemilerinde ekran üstü parmak izi okuyucusu veya yüz tanıma sistemi kullanıyor. Hatta orta segment telefonların bile çoğunda ekran üstü parmak izi okuyucusu mevcut. Google ise kendi trendlerini oluşturmaya çalışıyor.
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Google Pixel 5 ve 4a nasıl bir parmak izi okuyucusu tasarımı kullanacak?
Yakın tarihli bir rapora göre Google Pixel 5 serisi ve 4a, arka tarafta standart bir parmak izi okuyucusu bulunduracak. Onleaks, geçtiğimiz günlerde Pixel 5 serisinin ve 4a’nın bazı görüntülerini yayınlamıştı. Resimlerde görüldüğü üzere Pixel 5 serisi, Pixel 5, Pixel 5 XL ve Pixel 5 XL 5G’den oluşacak. Üç telefonun da arka tarafında üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Buna ek olarak hepsi arka tarafta parmak izi sensörüne sahip olacak.
Pixel 4a‘ya gelicek olursak cihaz arka tarafta tekli kurulumu ile gelecek. Pixel 4 ve 4 XL, arka tarafta iki kamera bulunduruyordu. Ayrıca Pixel 4a, tıpkı Pixel 5 gibi arka tarafta fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip. Pixel 4 ve 4 XL, 3D yüz tanıma sistemi ile gelmişti. Güvenlik açısından bu geriye dönüşün kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu. Yakın zaman içinde cihazlarla ilgili daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 2 çıkış tarihi ertelenebilir!
Samsung, her sene gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğini bu sene 5 Ağustos’ta gerçekleştirecek. Şirket, etkinlikte Galaxy Note 20 serisini tanıtacak. Note 20 serisinin yanında Galaxy Z Flip 5G ve Samsung Galaxy Fold 2 telefonlarını da tanıtacağı tahmin ediliyordu. Ancak bugün ortaya çıkan söylentilere göre Galaxy Fold 2 daha geç bir zamanda piyasaya sürülecek.
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Samsung Galaxy Fold 2 ne zaman piyasaya çıkacak?
Samsung Galaxy Fold 2, XDA Developers‘da çalışan Max Weinbach’e göre %100 ertelenecek. Weinbach, cihazın yazılımının Eylül ayında bile hazır olmayabileceğini iddia ediyor. Bu da telefonun en erken Eylül ayında çıkacağını gösteriyor. Weinbach, yazılım geliştirmeleriyle ilgili referanslar göstererek bu duruma kesin gözüyle bakıyor. Test edilen Galaxy Fold 2, “blv0” sürümünde olduğu için bu sızıntıların doğru olma ihtimali yüksek gözüküyor.
Birkaç gün önce Weinbach, Galaxy Fold 2 hakkında yazılım geliştirmeleriyle ilgili ekran görüntüleri paylaşmıştı. Bütün bu sızıntıları değerlendirdiğimizde Galaxy Fold 2’ye henüz uzak olduğumuz ortaya çıkıyor. Galaxy Store’da Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Flip 5G ile birlikte görüntülenmesi ise henüz geliştirilme aşamasında olmasından kaynaklanıyor olabilir. Samsung genellikle cihazları lansman tarihinden bir veya iki ay önce listeye eklediği için cihazın en fazla bir ay erteleneceği söyleniyor.
Henüz çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi olmasa da Galaxy Fold 2, Eylül ayı sonunda Galaxy S20 Fan Edition ile birlikte tanıtılabilir.