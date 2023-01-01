Dünyaca ünlü teknoloji şirketi OnePlus, OnePlus 11 ve OnePlus Buds Pro 2 cihazlarını önümüzdeki hafta Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefon ile beraber gelecek kulaklık, geçen yıl piyasaya sürülen orijinal Buds Pro’nun halefi olarak piyasaya sürülecek. Yakın tarihte sızdırılan tanıtım görüntüleri, TWS kulaklıkların selefiyle aynı tasarımı koruduğu doğrulandı. Ayrıca yeni cihazların, sürükleyici bir ses deneyimi için Dolby Audio ve Spatial Audio desteği ile birlikte gelecekleri de iddia ediliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler OnePlus Buds Pro 2 Kulaklıklarının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

OnePlus Buds Pro 2 Kulaklıklarının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Söz konusu lansmandan önce güvenilir teknoloji yazarı Evan Blass, Buds Pro 2’nin bazı resmi pazarlama görsellerini paylaştı. Görüntüler, ses cihazını kutu içeriği ve renk seçenekleriyle birlikte tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. Bahsettiğimiz gibi OnePlus Buds Pro 2, orijinal Buds Pro cihazı ile neredeyse aynı tasarıma ev sahipliği yapacak. Bu, TWS kulaklıkların geniş bir gövdeyle beraber, yarım kulak içi bir dış görünüş ile geleceği anlamına geliyor. Kulaklıkları taşıyacak kutu ise, üst yarısı mat ve alt kısmı parlak olan tonları sayesinde oldukça modern ve şık.

Ses cihazı Arbor Yeşili, Obsidiyen Siyahı ve Beyaz olmak üzere 3 farklı renkte sunulacak. Genel olarak Buds Pro 2, pil şarj durumu için bir LED göstergesi, Dynaudio’nun kasaya kazınmış metni ve bir Type-C portu ile dikdörtgen bir saklama ve şarj kutusunda gelecek. Blass ayrıca OnePlus Buds Pro 2’nin kutu içeriğinde, farklı boyutlarda iki çift silikon kulaklık ucu, USB-A – USB-C kablosu ve bazı belgelerin yer alacağını açıkladı. Geçmiş sızıntı ve söylentilere göre, OnePlus Buds Pro 2’nin 45dB’ye kadar ANC desteği ve 11mm ve 6mm çift ses sürücüsü ile gelmesi bekleniyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: OnePlus 11R’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!