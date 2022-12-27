Çinli teknoloji devi OnePlus, 4 Ocak tarihinde Çin’de bir lansman yapacak. Bu lansmanda OnePlus 11 ailesi tanıtılacak. Marka, yeni amiral gemisinin yanı sıra OnePlus Buds Pro 2 isimli kulaklığını da 4 Ocak tarihinde yapılacak lansmanda tanıtacak.

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Lansman öncesinde OnePlus, yeni kulaklığını Çin pazarında ön siparişe açtı.

OnePlus’ın yeni TWS kulaklıkları bir önceki nesille hemen hemen aynı tasarıma sahip.

Sızıntılar OnePlus Buds Pro 2’nin 11 mm ve 6 mm olmak üzere çift sürücüye sahip olacağını söylüyor. Bunun yanı sıra cihazda 45db’e kadar aktif gürültü önleme de bulunacak. Cihaz LHDC 4.0 codec’i ve uzamsal sesi destekleyecek. Sızıntılara göre cihaz aktif gürültü önleme kapalı bir şekilde 9 saate kadar pil ömrü sunacak. Bu süre kutu ile birlikte 38 saate kadar çıkıyor.