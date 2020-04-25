OnePlus bazı ülkelerde iş gücü azaltımına gidiyor!

OnePlus firması Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya‘da iş gücü azaltmaya karar verdi. Firmanın bu kararının ardında Corona virüs olmadığı söyleniyor.

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OnePlus üç ülkede küçülmeye gidiyor!

OnePlus firması yeni cihazlarını çıkardığı günler de hareketlilik yaşamaya devam ediyor. Firma Avrupa‘nın üç büyük ülkesinde çalışan sayısını azaltma kararı aldığı öğrenildi. Yeniden yapılanma adı altında değişikliğe giden firma, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya‘da çalışan sayısını azaltmaya başladı. Üç bölge de yaklaşık %80 oranında küçülmeden söz edilirken, firma bu gelişmenin Corona virüs ile alakası olmadığını belirtti. Daha önceden İspanya ve İtalya için benzer adımlar gerçekleştiren firma, Avrupa pazarına güvendiklerini ancak stratejik kararlar neticesinde bu yola başvurduklarını aktardı. Küçülme yaşanan üç bölgede çalışan bazı kişiler, Helsinki ofise yönlendirildiler. Bu da firmanın yeniden yapılanma kapsamında Avrupa merkezini değiştirebileceği ihtimalini gözler önüne serdi.

Danimarka, Belçika, Hollanda ve Finlandiya ofislerinin bu yapılanmadan etkilenmediği belirtilirken, değişiklik yaşanan üç bölgede bazı ofislerin üç çalışan ile kaldığı öğrenildi. Avrupa pazarından geri adım atmadıklarını yineleyen firma, yine yakın zamanda Avrupa genelinde işe alım yaptıklarını belirtti. Bakalım bu küçülme kararının arkasında gerçekten yeniden yapılanma mı var. Acaba OnePlus bu gelişmelerin ardından Avrupa merkez ofisini gerçekten Helsinki‘ye taşıyacak mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca bu gelişmeler firmanın olası bir Türkiye yatırımını etkiler mi merak konusu.