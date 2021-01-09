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OnePlus Band, tanıtım tarihi ve özellikleri ile karşımızda!
OnePlus Band için tanıtım tarihi paylaşıldı. İşte OnePlus’ın yeni akıllı bileklik modeli Band’ın tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri.
Yeni bileklik modeli ile yakın bir tarihte piyasaya giriş yapmayı planlayan OnePlus, bileklik modeli için tanıtım tarihini paylaştı. OnePlus, cihaz hakkında fazla detaya yer vermese de, gelen sızıntılar ve açıklamalar cihazın özellikleri hakkında bilgiler sunuyor.
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OnePlus Band’ın özellikleri!
OnePlus’ın Hindistan‘da tanıtacağı yeni akıllı bileklik modeli OnePlus Band, 11 Ocak tarihinde yerel saat ile 11.00‘da karşımıza çıkacak. 11 Ocak’ta tüm özellikleri ile tanıtılacak olan Band, içerisinde kandaki oksijen doygunluğunu ölçebilen SpO2 sensörü taşıyacak.
Öte yandan uyku izleme, kalp atış hızı izleme, müzik kontrolü gibi birçok özellik sunan OnePlus Band, yoga, yüzme, kriket gibi toplam 13 egzersiz modunu destekliyor. Tek şarj ile 14 günlük kullanım süresi sunabilen Band akıllı bileklik, toza ve suya dayanıklı 1.1 inç boyutunda AMOLED dokunmatik ekran ile birlikte gelecek.
Introducing the new face of fitness. Staying fit has never been easier.
OnePlus Band#SmartEverywear
Dropping 11am IST | 11th January
Get notified: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/Opuo3E2lTc
— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 8, 2021
OnePlus Band’ın fiyatı!
OnePlus’ın merak edilen modeli Band, ilk olarak Amazon üzerinde satışa sunulacak. Birçok yeni özellik ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ile gelecek olan OnePlus Band’ın fiyatı 35 Dolar olarak belirlenmiş. Yani yaklaşık 257TL gibi bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
Xiaomi Mi Band gibi rakipleri ile yakın fiyat etiketi taşıyan OnePlus Band, 11 Ocak’ta tanıtılacak. Tanıtımın ardından satışa sunulması beklenilen Band, bakalım nasıl tepkiler alacak. Sizce OnePlus Band, Xiaomi Mi Band’e göre nasıl bir performans sunacak?
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Trump, sosyal medya devlerinden kötü haber almaya devam ediyor!
Trump, dünya gündemine bomba gibi düşen olayların ardından, yasaklardan payını almaya devam ediyor. Twitter’ın ardından, Google ve Apple da bazı yasaklamaları gündeme getirdi. Parler isimli sosyal medya uygulamasının akıbetini, ve diğer hangi sosyal medya platformlarının Trump’a dair yeni yasaklara adım attıklarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.
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Uygulama marketlerinden Trump’ın kalesine büyük darbe
Twitter benzeri bir sosyal medya uygulaması olan Parler, Google tarafından Play Store’dan kaldırıldı. Apple ise App Store’dan kaldırılmadan evvel uygulamaya 24 saat süre verdi. Parler, çoğunlukla Trump destekçilerinin kullandığı bir platform.
Google ve Apple’ın Parler uygulamasının bu kadar üstüne gitmelerinin perde arkasında ise şiddet içerikli gönderiler var. ABD’de yaşanan saldırılardan önce başlayan ve silahların dahi konu edildiği gönderiler barındıran platform, şiddeti özendiren içerikleri nedeniyle Google ve Apple tarafından hemen mercek altına alındı. 8 Ocak Cuma günü uygulamayı Google Play’den kaldıran Google, açıklamasında Parler’deki gönderilerin şiddeti körüklediğinin farkında olduklarını belirtti.
Apple ise uygulamaya bir uyarı gönderdi. Uyarıda, çok fazla şikayet aldıklarını belirten App Store yöneticileri, uygulamanın Washington’daki saldırıların planlanmasında ve işletilmesinde kullanıldığını belirtti. Ayrıca, eğer uygulama moderasyonunun geliştirilmesi ile ilgili 24 saat içinde kendilerine yazılı bir plan gönderilmezse, Parler’i App Store’dan kaldıracaklarını da ekledi.
Reddit’ten bir darbe daha
Yine Trump destekçilerinin çoğunluğu oluşturduğu başka bir platform olan r/donaldtrump adlı subreddit, 8 Ocak Cuma günü Reddit tarafından erişime kapatıldı. Cuma günü açıklama yapan Reddit, r/donaldtrump topluluğunun, Reddit’in içerik kurallarına uymayan gönderilerle dolu olduğunu, şiddeti özendirdiğini ve davetiye çıkardığını söyleyerek, subreddit’e erişimi kapadı.
r/donaldtrump, resmi bir sayfa veya web sitesi olmamasına rağmen, ABD’de sıkça kullanılan bir sosyal medya platformu olan Reddit’in en aktif siyasi subreddit’lerinden biriydi.
Geçtiğimiz haziran ayında yasaklanan başka bir subreddit olan r/the_donald ise, yine Reddit’in kurallarına uygun olmadığı için ve gönderilerde nefret söylemlerinde bulunulduğundan erişime engellenmişti.
Discord bile yasakladı!
Bir başka popüler topluluk uygulaması olan Discord ise, Trump destekçilerinin oluşturduğu “The Donald” sunucusunu yasakladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Discord, bu sunucunun Reddit’teki r/the_donald ve TheDonald.win ile bağlantısı bulunduğunu, fakat ellerinde 6 Ocak’ta gerçekleşen saldırılarla ilgili herhangi bir bağlantı kanıtı olmadığını açıkladı. Fakat bu bağlantılar sebebiyle sunucuya erişimi kapattıklarını, şiddet ile ilgili içeriklere asla tolerans göstermeyeceklerini belirtti.
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Twitter Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı!
Twitter, mevcut ABD Başkanı Donald Trump ‘ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.
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Twitter Güvenlik Ekibi açıklama yaptı
Twitter güvenlik ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Trump ‘ın hesabından paylaştığı son mesajları yakından inceledikten ve bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık” ifadeleri kullanıldı.
After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y
— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021
Açıklamanın devamında Twitter’ın, halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığı belirtildi. Devamında “Ancak son yıllarda, liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter’ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz” sözlerini kullanan Twitter güvenlik ekibi Donald Trump‘ın hesabını tamamen askıya aldı. Öte yandan Twitter, Trump’ın daha etkin olduğu ve “realDonaldTrump” kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi “POTUS” kullanıcı adlı hesabın aktif olduğu görüldü.
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Twitter, Trump’ın hesabını Çarşamba günü de askıya almıştı
Twitter, Çarşamba günü yapılan kongre baskınının ardından başkan Trump’ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve bu tarz şiddete teşvik eden paylaşımların devam etmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu.
Diğer sosyal medya platformları Facebook ve Instagram da Trump’ın bu tarz paylaşımları nedeniyle, başkanın her iki platformadaki resmi hesaplarını askıya almıştı.
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Hyundai Otonom Araç Geliştirmek İçin Apple ile Görüşüyor!
Hyundai otonom araç geliştirmek için, Apple ile görüşme yaptıklarını açıkladı. İşte Hyundai ve Apple arasındaki görüşmenin detayları.
Gelecekte kendi kendine giden otomobillerin yollarda olacağına inanan şirketler, konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Otonom araç üretimine başlamak isteyen Hyundai, Apple ile görüşme yaptıklarını açıkladı. Ancak daha sonra ilginç bir şekilde yaptığı açıklamayı değiştirdi.
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Hyundai, Apple ile görüşen firmalardan sadece biri!
Kendi kendine giden otomobiller geliştirmek için Apple ile görüşme sağladıklarını belirten Hyundai, otonom araçlar hakkında çalışmalara devam ediyor. Başta Apple ile görüşme sağladıklarını açıklayan Hyundai, daha sonra Apple ile görüşen birkaç şirketten sadece biri olduğunu açıkladı. Yani yaptığı açıklamayı bir yerde değiştirdi diyebiliriz.
Daha sonra Kore medyası tarafından yapılan açıklamada Hyundai‘nin sadece arabanın bataryasını ve sürüş teknolojisini geliştirmek için Apple ile çalışacağını açıkladı. Görünüşe göre Apple‘ın bu konuda tecrübesi olduğunu düşünen şirketler Apple’ın kapısını çalıyor. Tabi Apple’ın bir otomobil firması ile birlikte çalışacağını düşündüğümüzde, birkaç yıl içerisinde otonom araçları yollarda görebilmemiz mümkün. Ancak Apple‘ın hangi şirketle çalışacağı şimdilik belli değil.
Hyundai ise yaptığı açıklamayı şimdiden geri çekti bile. Gereğinden fazla karışan durum görünüşe göre Hyundai’nin erken yaptığı açıklamalardan kaynaklanıyor. Karışıklığa sebebiyet veren Hyundai, sonunda olayı sonuca bağladı.
Otonom araçlara ilgi gösteren Hyundai, gelecekte General Motors ile yaptığı ortaklık sayesinde kendi kendine giden otomobiller ile ilgili ciddi gelişmeler kaydedecek. Ancak Apple ile bir ortaklık kurulacak mı belli değil. Bakalım Hyundai, Apple ile bir ortaklık içerisine girecek mi. Sizce Apple hangi otomobil firması ile anlaşma yapacak?
Ayrıca telefon piyasasındaki yeri tartışılmayan Xiaomi modellerine;
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