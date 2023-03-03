OnePlus ülkemizde insanların yeni yeni ismini duymaya başladığı bir marka. Çinli şirket ülkemizde genel olarak orta segment veya alt segment grubunda tercih ediliyor. Orta segment serilerinden bir tanesi de Ace serisi. Geldiğimiz noktada bugün OnePlus, OnePlus Ace 2V üzerinde çalışıyor. Lansman tarihi yaklaşırken Çinli şirket, akıllı telefon hakkında birtakım bilgiler paylaştı.

Bilgilerin ilki tasarım tarafında. OnePlus’ın paylaştığı postere göre OnePlus Ace 2V, 8,15 mm kalınlığında ve 191,5 gram ağırlığında olacak.

İkinci poster ise bizlere akıllı telefonun ekranı ile ilgili tüm bilgileri veriyor. Postere göre OnePlus Ace 2V, 2772 x 1240 piksel (1.5K) çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. 6.74 inç büyüklükteki bu ekran OLED bir panel kullanıyor. Ekran yenileme hızı ise 120 hz. Tüm bunların yanı sıra ekran; 10 bit renkleri, yüksek frekanslı PWM karartmayı, 1450 nit parlaklığı destekliyor.

Üçüncü ve son posterde OnePlus Ace 2V’nin batarya özelliklerinden bahsedilmiş. Postere göre akıllı telefon 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte gelecek.

Tüm posterlerin altında yer alan bilgiye göre akıllı telefonun lansmanı 7 Mart tarihinde saat 14.30’da yapılacak.

Önceki paylaşılan posterlerde akıllı telefonun MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile geldiği açıklanmıştı. Bu yonga seti LPDDR5x RAM ve UFS 3.1 depolama ile gelecek. Cihazın iki farklı varyasyonu olacak:

12 GB RAM + 256 GB depolama

16 GB RAM + 256 GB depolama

Son raporlar, OnePlus Ace 2V’nin küresel pazarda OnePlus Nord 3 olarak yeniden markalanacağını iddia ediyor. Akıllı telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise merak konusu.