Çinli teknoloji devi OnePlus bugün, OnePlus 11’i 4 Ocak’ta Çin’de tanıtacağını duyurdu. Dev firma ayrıca küresel pazarda OnePlus 11R olarak yeniden markalanması muhtemel olan OnePlus Ace 2 üzerinde de çalışıyor. Bugün, ünlÜ blogger Digital Chat Station Ace 2’nin temel özelliklerini paylaştı. Yakın tarihli raporlara göre Ace 2, dikkat çeken ekran ve bellek özellikleri ile beraber geliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler OnePlus Ace 2 Cihazının Muhtemel Özellikleri

OnePlus Ace 2 Cihazının Muhtemel Özellikleri

İlk olarak cihaz, 1.5 K çözünürlük sunan OLED bir panele sahip olacak. Ekran tasarımı ortalanmış bir kamera deliği ve kavisli kenarlardan oluşuyor. Yeni akıllı telefon, kasasının altında Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti ve 100W hızlı şarjı destekleyecek 5.000mAh batarya bulunduruyor. OnePlus’ın yeni canavarı, fotoğrafçılık için 50 megapiksel birincil kameraya güvenecek. Öte yandan sızıntıda OnePlus Ace 2’nin lansman zaman dilimi hakkında net bir bilgi yok. OnePlus 11’in 4 Ocak’ta piyasaya sürülmesi planlanırken, Ace 2 daha sonraki bir tarihte piyasaya çıkabilir. Bahsettiğimiz gibi, cihazın küresel pazarda OnePlus 11R olarak yeniden markalanması muhtemel.

Diğer raporlar ise, cihazın 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç AMOLED bir ekrana sahip olacağını söylüyor. Eski söylentiler ve DCS özçekimler için 16 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (Sony IMX890) ana kamera bilgilerinde uyuşuyor. Ayrıca ana kameraya 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel derinlik lensinin eşlik edeceğini söyleyenler de mevcut. Bununla beraber, Ace 2’nin 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı sunması muhtemel gözüküyor. Çin pazarında Android 13 OS ve ColorOS 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek telefon, küresel pazarda başka bir versiyon ile gelebilir. Son olarak yeni cihaz, güvenlik için ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Bahsedilen özellikler yeni akıllı telefonun Çin pazarında Realme GT Neo 4, iQOO Neo 7 Racing Edition ve Redmi K60 Pro ile rekabet edeceğine işaret ediyor. İlerleyen günlerde OnePlus’ın yeni ürünü hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: OnePlus 11 Ailesi 4 Ocak’ta Çin’de Piyasaya Sürülecek