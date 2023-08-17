Çinli teknoloji devi OnePlus bir süredir akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Fiyat performans oranı yüksek akıllı telefonları ile “Amiral Gemisi Katili” lakabını alan OnePlus, lakabına yaraşacak bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

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OnePlus Ace 2 Pro, 1.5K (2772 x 1240 piksel) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızı sunuyor. 6.74 inç büyüklüğündeki ekranda OLED bir ekran paneli kullanılmış. Bunların haricinde akıllı telefonun ekranı 450 PPI piksel yoğunluğu ve 2160Hz PWM karartma destekleri bulunuyor.

OnePlus Ace 2 Pro, kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Bu varyasyonların fiyatları ise şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama – 2.999 Yen (~410 dolar)

16 GB RAM + 512 GB dahili depolama – 3.399 Yen (~465 dolar)

24 GB RAM + 1 TB dahili depolama – 3.999 Yen (~550 dolar)

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 150W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise OnePlus Ace 2 Pro, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kamerada Sony IMX890 kamera lensi kullanılmış. Ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. OnePlus Ace 2 Pro, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip.

Bakalım OnePlus’ın bu hamlesine Oppo, Realme, Xiaomi, Vivo gibi rakipleri nasıl tepki verecek.