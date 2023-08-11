OnePlus, heyecanla beklenen yeni OnePlus Ace 2 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Çin merkezli şirket, Ace serisinin en son üyesini 16 Ağustos 2023 tarihinde resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın önceki nesil Ace 2 ile benzer bir tasarımı paylaşması beklenirken, OnePlus tanıtım öncesinde bazı temel özellikleri Weibo üzerinden paylaştı. OnePlus Ace 2 Pro ilklere imza atacak!

OnePlus, Yeni Ace 2 Pro Modeliyle Teknoloji Dünyasında Yeniden Parlıyor!

Weibo üzerinden yapılan paylaşım ile duyurulan Ace 2 Pro’nun en büyük iddiası, dünyanın seri üretimdeki 24GB RAM’e sahip ilk akıllı telefonu olacak olması. 24GB LPDDR5X RAM ile güçlendirilecek olan cihaz, aynı zamanda 1TB UFS 4.0 flash depolama özelliği ile dikkat çekecek.

SK Hynix tarafından üretilen bu etkileyici RAM, “Memory Gene Recombination” teknolojisi ile desteklenecek. Bu teknoloji, 41 uygulamanın 72 saat boyunca arka planda sorunsuzca çalışabilmesine olanak tanıyarak verimli bellek yönetimi ve hızlı veri okuma performansı sunacak. TÜV Rheinland tarafından 48 aylık sorunsuz performans sertifikası alan cihaz, güvenilirliğini de kanıtlamış durumda.

OnePlus Ace 2 Pro’nun özellikleri yalnızca dehşet bellek kapasitesi ile sınırlı değil. Cihaz, güçlü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacak ve HDR10+ destekli 6.74 inç 120Hz 1.5K OLED ekran ile donatılacak. Android 13 işletim sistemiyle çalışacak olan telefon, 24GB, 12GB ve 16GB RAM seçenekleri sunacak. Ayrıca, 5000mAh piline sadece 17 dakikada tam şarj olabilen 150W GaN şarj ile desteklenecek.

OnePlus Ace 2 Pro’nun Camgöbeği ve Gri renk seçenekleri ile geleceği belirtiliyor. Lansman tarihi yaklaştıkça, daha fazla detay ve sızıntının ortaya çıkması bekleniyor. Teknoloji meraklılarının büyük bir ilgi ile beklediği bu model, OnePlus’ın teknoloji dünyasındaki etkisini bir kez daha kanıtlamasına yardımcı olacak gibi görünüyor.

OnePlus’ın bu modelle beraber amiral gemisi katili mirasını yeniden canlandıracağı ve yeniden bir “enthusiast” denilen telefon kurdu kişilere hitap eden bir marka haline geleceği konuşuluyor. Bizler de OnePlus Ace 2 Pro modelini merakla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: OnePlus Ace 2 Pro Daha Kolay Ulaşılabilecek Parmak İzi Sensörüne Sahip Olacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni canavarının özellikleri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!