OnePlus, bu ayın başında Çin’e özel olan OnePlus Ace 2 modelini tanıtmıştı. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle donatılan ve tasarımıyla OnePlus 11’e oldukça benzeyen cihaz çok sevilmişti. Firmanın yetkilileri, bu cihazın bir de MediaTek Dimensity işlemciye sahip bir versiyonu olacağını duyurmuş ancak cihaz hakkında daha fazla bilgi vermemişti. Güvenilir sızıntı kaynakları, OnePlus Ace 2 Dimensity Edition modelinin tasarımını paylaştı!

OnePlus Ace 2 Dimensity Edition Üvey Evlat Mı?

OnePlus Ace 2 Dimensity Edition modelinin tasarımı, kardeşine hiç benzemiyor. Cihazın tasarımının OnePlus 11’e benzyen hiçbir yönü olmadığını söylemek mümkün.

Siyah rengiyle bizleri karşılayan cihazın, buzlu cam yapıya sahip arkasında 4 farklı daire bulunuyor. Bu dairelerin iki tanesi, ana kamera ve iki adet yardımcı kameraya ev sahipliği yaparken, diğer ikisinin LED flaşa ve arka ışık sensörüne ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.

OnePlus Ace 2’nin aksine çok daha köşeli bir tasarıma sahip olan cihazın tasarımının Realme modellerini andırdığını söylemek mümkün. Her ne kadar tasarım başka markalara benzese de, OnePlus’ın ikonik sessize alma tuşuna OnePlus Ace 2 Dimensity Edition’da da yer verilmesi hoş bir detay olmuş.

OnePlus Ace 2 Dimensity Edition’ın ana kamerasında kullanıcılak sensör bilgisi de paylaşılmış. Buna göre, OnePlus Ace 2’de kullanılan 50MP çözünürlüklü Sony IMX890, Dimensity Edition’da yerini 64MP çözünürlüklü OmniVision OV64M’ye bırakmış.

Ayrıca cihazın şarj gücü de abisindeki 100 Watt’tan daha düşük bir değer olan 80 Watt olacak. Her ne kadar 80 Watt Snapdragon 8+ Gen 1’li modele göre bir gerileme olsa da, bu değerin cihazın sınıfı için oldukça iyi bir değer olduğunu söylemekte fayda var.

MediaTek’in Snapdragon 8+ Gen 1, Apple A15 Bionic gibi oldukça güçlü işlemcilere cevabı olan ve performans testi tablolarının en üst sıralarında kendine yer bulan MediaTek Dimensity 9000 ile donatılması beklenen cihazın, tam bir performans canavarı olacağı konuşuluyor.

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Cihazın Çin pazarına özgü olacağı konuşulsa da, OnePlus Ace 2 Dimensity Edition’ın küresel pazarda satışa sunulacak bir sürümü olacağı da neredeyse kesin. Bizler de OnePlus Ace 2 Dimensity Edition’u merakla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazın tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!