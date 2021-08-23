OnePlus 9RT Teknik Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus, ilk kez 9 serisi ile birlikte daha ucuz varyantı olan R modelini tanıttı. Son zamanlarda söylenen bilgilere göre OnePlus 9RT modeli Ekim ayında tanıtılacağı yönündeydi. Lansmanına yaklaşılan OnePlus RT modelinin bazı teknik özellikleri Weibo’da sızdırıldı. Sızdırılan bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ekran: 55 inç FHD+, 120Hz ekran yenileme hızı ve E3 sAMOLED

55 inç FHD+, 120Hz ekran yenileme hızı ve E3 sAMOLED İşlemci: Snapdragon 870

Snapdragon 870 Arka Kamera: 50MP Ana Kamera + 16MP Ultra Geniş Açı + 2MP Siyah-Beyaz Sensör

50MP Ana Kamera + 16MP Ultra Geniş Açı + 2MP Siyah-Beyaz Sensör Ön Kamera: 16MP

16MP Pil Gücü: 4.500 mAh

4.500 mAh Hızlı Şarj: 65W

65W İşletim Sistemi: OxygenOS 12

OxygenOS 12 Güvenlik: Ekran içinde parmak izi sensörü

Ekran içinde parmak izi sensörü Hoparlör: Çift Stereo Hoparlör, Dolby Atmos

Çift Stereo Hoparlör, Dolby Atmos Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 5

Corning Gorilla Glass 5 Arka Koruma: Corning Gorilla Glass, 6. Nesil Alüminyum Alaşımı

Corning Gorilla Glass, 6. Nesil Alüminyum Alaşımı Ram: 8GB ve 12GB

8GB ve 12GB Dahili Hafıza: 128GB ve 256GB

OnePlus 9RT’nin 2400×1080 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip 6.55 inç FHD+ E3 sAMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. OnePlus 9 serisine benzer şekilde, selfie kamerası ekranda çentik içerisinde olmasını bekleyebiliriz. Corning Gorilla Glass korumalı ve alüminyum alaşımlı kasalı bir tasarıma sahip olacak.

9RT’nin sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından desteklendiği söyleniyor. Bu, OnePlus 9R’nin kullandığı işlemciyle aynı. UFS 3.1 depolama ve LPDDR4X RAM ile gelebileceği sızıntının arasında. Sızıntı yapan kişi, 9RT’nin üç depolama yapılandırılması ile piyasaya sürüleceğini iddia etmekte. “8GB + 128GB”, “8GB + 256GB” ve “12GB + 256GB”.

9RT’deki en büyük değişikliklerden biri, 50MP Sony IMX766 sensörünün eklenmesi olabilir. Yakın zamanda piyasaya sürülen orta sınıf orta seviye Nord 2’de de aynı 50MP birincil kameraya sahip olduğundan bu modelde de olması sürpriz olmadı. Sony IMX766 dışında 16MP Sony IMX481 ultra geniş açılı lens ve 2MP Siyah Beyaz sensör sunacağı söyleniyor.

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Yaklaşan OnePlus telefonunun, 9R modeli ile aynı pil ve şarj teknolojisine sahip olduğu söyleniyor. Bu da yaklaşan OnePlus cep telefonunda 65W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil göreceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca çift stereo hoparlör ve hoparlör desteğinin de Dolby Atmos tarafından destekleneceğini belirtmekte. Cihazın Android 12 tabanlı OxygenOS 12 ile geleceği söylenmekte.