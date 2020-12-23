OnePlus 9 Lite Snapdragon 865 ile gelecek!

OnePlus, kurulduğu günden bu yana Android kullanıcılarına amiral gemisi özelliklerini uygun fiyatta sunmaya çalışıyor. Her ne kadar son zamanlarda fiyatlar yükselmiş olsa da telefonlarda sunulan özellikler kullanıcıları hâlâ heyecanlandırılıyor. Mart ayında tanıtılması beklenen OnePlus 9 ailesi ise şirkete yeni bir fiyat/performans modeli getirebilir. İlk kez üç modelli bir seri tanıtması beklenen aileden OnePlus 9 Lite ile ilgili, Snapdragon 865 ile geleceği bilgisi sızdırıldı.

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OnePlus 9 Lite bütçe dostu olacak!

Samsung, Apple gibi devlerin öncülüğünde akıllı telefon fiyatları son yıllarda alışık olduğumuz fiyatların çok da üstüne çıktı, Özellikle ülkemizde artan kur fiyatlarıyla beraber 10.000, 15.000 TL gibi fiyatları sık sık görmeye başladık. Böyle bir ortamda belki de yüksek satış oranlarıyla şirketlere daha fazla kâr oranı sağlayan fiyat/performans modelleri öne çıktı. Samsung’un Galaxy S20 FE ile yakaladığı başarının ardından OnePlus da yeni yılda tanıtacağı telefon ailesinde normal ve Pro modele ek olarak bütçe dostu Lite modelini tanıtacak.

Android Central’ın haberine göre daha önce OnePlus 9E olarak sızdırılan telefonun ismi OnePlus 9 Lite olarak değiştirildi. İsim konusunda hâlâ tartışmalar olduğu söylense de işlemci olarak Snapdragon 865 ile geleceği kesinleşti. Ailenin diğer iki modelinde yeni Snapdragon 888 işlemini görecek olsak da Lite modelde 2020’nin amiral gemisi işlemcisini görmek fiyatla orantıladığımızda başarılı sayılabilir. Zira sızdırılan bilgilere göre telefonun 600 dolar gibi bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

Bu sızıntılarla beraber ortaya çıkan bir diğer konu ise OnePlus 8T ile OnePlus 9 Lite modelinin nasıl bir ilişki içinde olacağı. Genel hatlar itibariyle 8T’ye oldukça benzemesi beklenen 9 Lite daha ucuz bir fiyatla bu telefonun satışlarını oldukça düşürebilir. Çünkü bahsedilen 600 dolar, OnePlus 8T’nin 749 dolarlık fiyatının yanında oldukça ucuz kalıyor.