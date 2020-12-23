Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Lite Snapdragon 865 ile gelecek!
OnePlus, kurulduğu günden bu yana Android kullanıcılarına amiral gemisi özelliklerini uygun fiyatta sunmaya çalışıyor. Her ne kadar son zamanlarda fiyatlar yükselmiş olsa da telefonlarda sunulan özellikler kullanıcıları hâlâ heyecanlandırılıyor. Mart ayında tanıtılması beklenen OnePlus 9 ailesi ise şirkete yeni bir fiyat/performans modeli getirebilir. İlk kez üç modelli bir seri tanıtması beklenen aileden OnePlus 9 Lite ile ilgili, Snapdragon 865 ile geleceği bilgisi sızdırıldı.
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OnePlus 9 Lite bütçe dostu olacak!
Samsung, Apple gibi devlerin öncülüğünde akıllı telefon fiyatları son yıllarda alışık olduğumuz fiyatların çok da üstüne çıktı, Özellikle ülkemizde artan kur fiyatlarıyla beraber 10.000, 15.000 TL gibi fiyatları sık sık görmeye başladık. Böyle bir ortamda belki de yüksek satış oranlarıyla şirketlere daha fazla kâr oranı sağlayan fiyat/performans modelleri öne çıktı. Samsung’un Galaxy S20 FE ile yakaladığı başarının ardından OnePlus da yeni yılda tanıtacağı telefon ailesinde normal ve Pro modele ek olarak bütçe dostu Lite modelini tanıtacak.
Android Central’ın haberine göre daha önce OnePlus 9E olarak sızdırılan telefonun ismi OnePlus 9 Lite olarak değiştirildi. İsim konusunda hâlâ tartışmalar olduğu söylense de işlemci olarak Snapdragon 865 ile geleceği kesinleşti. Ailenin diğer iki modelinde yeni Snapdragon 888 işlemini görecek olsak da Lite modelde 2020’nin amiral gemisi işlemcisini görmek fiyatla orantıladığımızda başarılı sayılabilir. Zira sızdırılan bilgilere göre telefonun 600 dolar gibi bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.
Bu sızıntılarla beraber ortaya çıkan bir diğer konu ise OnePlus 8T ile OnePlus 9 Lite modelinin nasıl bir ilişki içinde olacağı. Genel hatlar itibariyle 8T’ye oldukça benzemesi beklenen 9 Lite daha ucuz bir fiyatla bu telefonun satışlarını oldukça düşürebilir. Çünkü bahsedilen 600 dolar, OnePlus 8T’nin 749 dolarlık fiyatının yanında oldukça ucuz kalıyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin S Pen desteği kesinleşti!
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin S Pen desteği resmiyete kavuştu. FCC üzerinde listelenen akıllı telefonun S Pen desteğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy S21 Ultra kesin olarak S Pen ile geliyor!
Samsung, en önemli markası olan yeni nesil Galaxy S serisini kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefon serisi önümüzdeki sene piyasada önemli etkiler yapmayı planlıyor. Teknik özellik ve tasarım detayları daha önceden ortaya çıkan akıllı telefon, resmi olarak kullanıcılarına S Pen desteği sunacak. FCC üzerinde görüntülenen akıllı telefon , “kalemli cihaz” olarak adlandırıldı. İmleç kontrolü ve basma fonksiyonlarına sahip olacağı öğrenilen kalem ile birlikte uzun zamandır ortaya atılan iddialar da resmiyete kavuşmuş oldu.
Güney Kore devinin yine daha önceden ortaya atılan iddialara göre Galaxy Note serisini bitirmek istediği konuşuluyordu. Mobil deneyimleri tek çatı altında toplamak isteyen firma, artık bu kesinleşen iddialar ile birlikte sevilen akıllı telefon serisine gerçekten elveda diyebilir. FCC‘de kablosuz şarj paylaşma özelliği hakkında da bilgiler ortaya çıkan akıllı telefon, Galaxy Buds Pro modeli için kullanıcıları sevindirebilecek özelliklere sahip olabilir. Serinin en güçlü modeli olacak olan Samsung Galaxy S21 Ultra 14 Ocak tarihinde serinin kalan üyeleri ve Galaxy Buds Pro ile birlikte tanıtılacak. Bakalım firma, tek çatıda birleştirdiği mobil deneyimler ile kullanıcıları mutlu etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, çoklu çekirdekte Snapdragon 888’i geride bıraktı!
Exynos 2100 mobil platformunu temel alan Samsung Galaxy S21‘in test sonuçları, kıyaslama veritabanlarında görünmeye devam ediyor. Xiaomi Mi 11 ise aynı testlerde Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ile görüntüleniyor. İki yonga seti birbirine yakın sonuçlar verse de son testler aradaki farkın çoklu çekirdekte açıldığını gösteriyor.
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Exynos 2100 ve Snapdragon 888, Geekbench testinde nasıl bir sonuç aldı?
Exynos 2100 ve Snapdragon 888, daha önce Geekbench üzerinde benzer sonuçlar almışlardı. Exynos 2100‘ü temel alan Samsung Galaxy S21, tekli çekirdekte “1103“, çoklu çekirdekte ise “3785” puan almıştı. Xiaomi Mi 11 ise tekli çekirdekte “1135“, çoklu çekirdekte ise “3790” puan alarak az bir farkla Galaxy S21‘i geçmişti. Şimdi ise cihazlarla ilgili güncellenmiş sonuçlar ortaya çıktı. En son testlere göre Xiaomi Mi 11, tekli çekirdekte “1131“, çoklu çekirdekte “3836” skor aldı. Galaxy S21 ise tekli çekirdekte “1089” skor alırken çoklu çekirdekte “3963” skor alarak Xiaomi Mi 11‘i geçti.
Xiaomi Mi 11, 28 Aralık‘ta Qualcomm Snapdragon 888 ile tanıtılacak olan ilk akıllı telefon olacak. Samsung Galaxy S21 ise Snapdragon 888 ve Exynos 2100 olmak üzere iki farklı yonga seti ile gelecek. Cihazın Amerika ve belirli bazı ülkelere Snapdragon 888 ile satışa çıkacağı biliniyor. Galaxy S21, 14 Ocak tarihinde bir lansman ile kullanıcılara tanıtılacak. Samsung‘un Exynos 990 ile yaşadığı sorunların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı ise merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin DxOMark puanı belli oldu
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Mi 10T Pro, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
Mi 10T Pro modeli; 6,67 inç FHD+ 144 Hz IPS LCD ekran, Snapdragon 865 işlemci, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 8 GB RAM + 128/256 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. Ön kamerası 20 megapiksel olan telefonun arkasında ise 108 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel makro kameraları yer alıyor.
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DxOMark’ın detaylı incelemesinde Xiaomi Mi 10T Pro modeli; fotoğraf alanında 121, zoomda 61 ve video kısmında ise 110 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 118 puan olarak belirlendi. Cihazın hem iç hem dış çekimlerde doğru pozlama ve dinamik aralık ile başarılı bir performans gösterdiği belirtiliyor.
Mi 10T Pro peki neden düşük puan aldı?
Mi 10T Pro modeli için özellikle ana kameranın başarılı olduğu ve renkleri koruduğu vurgulanırken, düşük ışıklı senaryolarda kalite biraz düşüyor. Ayrıca ultra geniş açılı kamerayı kullanarak gece çekimleri yapıldığında fotoğraflardaki ayrıntıların oldukça azaldığı ve gürültü seviyesinin arttığı gözlemlendi.
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç büyüklüğünde LCD, FHD+ çözünürlük, 144 Hz’ye kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 8 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 108 MP (f/1.69) + 13 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, USB Type-C, NFC
- Boyutlar: 65.1 mm x 76.4 mm x 9.33 mm
- Ağırlık: 218 gram
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