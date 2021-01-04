Haber
OnePlus 9 Pro daha hızlı 45W kablosuz şarj ile gelebilir
OnePlus 9 Pro daha hızlı 45W kablosuz şarj ile gelebileceği yönünde bazı haberlerle gündemde. Max Jambor, Voice üzerinden paylaştığı gönderide daha hızlı 45W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj gibi özelliklerin OnePlus tarafından getirileceğini belirtti.
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OnePlus 9 Pro ile şarj konusunda yeni bir adım atıyor
OnePlus 8 Pro, kablosuz şarj özelliğine sahip ilk OnePlus cihazı olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak 30W destekliyordu. 45W olarak belirlenen yeni değer kayda değer bir artış olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte cihazda eski versiyona göre başka iyileştirmeler gelmesi de bekleniyor.
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Ters kablosuz şarj özelliğini daha önce başka markaların farklı modellerinde görmüştük. Pixel ve Galaxy cihazlarında çalışırken görüntülenen ters kablosuz şarj özelliği OnePlus ilk kez kullanmaya hazırlanıyor. Ters kablosuz şarj özelliği cihazları hızlı şarj etme yönünde bir şey vadetmese de yinede cihazda bulunması kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacaktır. Bununla birlikte özellikle kablosuz kulaklıklar ve saatler gibi aksesuarların şarj olmasına sağlayacağı katkı ile kullanıcıları yarı yolda bırakmayacaktır.
Şirket, OnePlus Pro 9 cihazının diğer özelliklerini saklı tutmaya devam ediyor. Bir prototip görüntüsü ve özellikler sızdırıldı. Bu bilgiler doğruysa cihaz 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Snapdragon 888 işlemci ve 4,500mAh pil cihaza güç verecek.
Dileriz OnePlus Pro 9 kutu içerisine bu hızlı kablosuz şarj ile ilgili gerekli aksesuarı ekler ve hem kullanıcıların gönlünde taht kurmayı başarır hem de diğer markalara örnek olabilir.
Akıllı Telefonlar
HTC Desire 20 Pro modeli Türkiye’de satışa çıktı
HTC, resmi garantili olarak Desire 20 Pro modelini Türkiye’de satışa sundu. Akıllı telefon pazarının köklü markalarından biri olan HTC, orta segmente yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.
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Tayvanlı teknoloji şirketi, uzun zamandır küresel çapta akıllı telefon faaliyetlerini yavaşlatmıştı. Şirket, ağırlıklı olarak sanal gerçeklik tarafına odaklanıyordu. Fakat uzun bir aradan sonra firma yeni amiral gemisi ve orta segment telefonlarını duyurdu.
Türkiye pazarında da aktif olarak yer alan şirket, Desire 20 Pro modelini HTC Türkiye garantili olarak satışa çıkardı. Temel ihtiyaçlara yönelik olan bu cihaz, 3.999 TL’lik bir fiyat etiketi ile raflardaki yerini almış durumda. Söz konusu model için Türkiye’de şu an sadece siyah renk seçeneği bulunuyor.
HTC Desire 20 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, FHD+ LCD
- İşlemci: Snapdragon 665
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 25 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000 mAh (Quick Charge 3.0 destekli)
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz, 5GHz), 3.5mm kulaklık jacki, NFC, GPS
- İşletim Sistemi: Android 10
- Boyutlar: 162 mm x 77 mm x 9.4 mm
- Ağırlık: 201 gram
- Fiyat: 3.999 TL
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Akıllı Telefonlar
Nova Launcher büyük bir güncelleme alıyor
Android kullanıcılarının favorilerinden biri olan Nova Launcher, yeni bir güncelleme alıyor. Adeta baştan yazılan uygulama, versiyon 7 ile yeni özellikler kazanıyor.
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Nova Launcher, Google Play Store’daki en popüler uygulamalardan biri. Üçüncü parti bir başlatıcı olarak işlev gören uygulama, yeni kazandığı özellikler ve sürekli güncellemeler ile popülerliğini korumaya başarmıştı. Ancak, uygulamanın oldukça önemli bir dezavantajı bulunuyor. Uygulama hala Android Open Source (AOS), projesindeki açık-kaynak Launcher 2’yi temel olarak kullanıyor. Android 7.1 Nougat ile gelen değişimle birlikte, Launcher 2 ortadan kaldırılarak yerine Launcher 3 yayınlandı. Ancak Nova’nın kodu büyük oranda Launcher 2’den çevrildiği için, uygulamanın geliştirilmesi ve yeni özellikler kazanması oldukça zorlaştı. Bu sorunu çözmek isteyen geliştiriciler, yeni bir güncellemeyle problemi ortadan kaldırıyor. Güncelleme, uygulamaya yeni özellikler ve animasyonlar kazandırıyor.
Nova Launcher güncellemesi
Nova Launcher versiyon 7, halihazırda beta testine katılmak isteyen kullanıcılar için ulaşılabilir durumda. Betaya uygulamanın Discord kanalından ulaşılabilir durumda. Nova’nın son versiyonu, Launcher 3 baz alınarak yeniden yazılmış durumda. Bu uygulamanın neredeyse tüm animasyonlarının ve tasarımının değiştiği anlamına geliyor. Yeni uygulama çekmecesi animasyonu ve yeni özelleştirme seçenekleri de eklenen özellikler arasında. Yan uygulama çekmecesi ve kart arka planı gibi özellikler ise kaldırılmış durumda. Uygulamanın aldığı temel değişimlerin çoğu, kozmetik anlamda yapılan geliştirmeler. Uygulama çeşitli hata düzeltmeleri ve optimizasyon gelişmeleri de kazanmış durumda.
Versiyon 7 ile gelen özellikler
Yeniden yazılan Nova Launcher versiyon 7 ile gelen özellikler ise şöyle;
- Radyal klasör simgeleri düzeni
- Dikey klasör sayfaları
- Uygulama çekmecesinde arama ve sekme çubuğu
- Daha fazla Nova arama penceresi ve çubuğu seçeneği
- APK kaydetmek için açılan pencere menüsü
- uygulama simgelerini aşağı kaydırma
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Oyun
2020 Steam Ödülleri kazananları belli oldu!
Steam topluluğu tarafından verilen oylarla 2020 Steam Ödülleri, pek çok farklı kategoride sahiplerini buldu. Yılın oyunu ödülünü, Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2 kazandı. Red Dead Redemption 2’nin ilk çıkış tarihinin üzerinden 2 yıldan fazla geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Oyunun PC versiyonu ise 5 Kasım 2019’da yayınlandı.
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2020 Steam Ödülleri kategorileri ve kazananları
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Yılın Oyunu
- DEATH STRANDING
- DOOM Eternal
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Hades
- Red Dead Redemption 2
Yılın VR Oyunu
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- STAR WARS™ Squadrons
Aşk İle Devam Ettirilen
- Among Us
- Counter-Strike: Global Offensive
- No Man’s Sky
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Risk of Rain 2
- Sea of Thieves
En Yenilikçi Oynanış
- Control
- DEATH STRANDING
- Noita
- Superliminal
- Teardown
Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun
- Detroit: Become Human
- Horizon Zero Dawn
- Red Dead Redemption 2
- Mafia: Definitive Edition
- Metro Exodus
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- EA SPORTS™ FIFA 21
- Ghostrunner
- GTFO
Üstün Görsel Stil
- Battlefield™ V
- Black Mesa
- Marvel’s Avengers
- Ori and the Will of the Wisps
- There Is No Game: Jam Edition 2015
En İyi Albüm
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need For Speed™ Heat
- Persona 4 Golden
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın
- Factorio
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory
- The Sims™ 4
- Untitled Goose Game
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Zyxel NAS Cihazı Uzaktan Erişim Sorunu Çözüldü
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