OnePlus 9 Pro daha hızlı 45W kablosuz şarj ile gelebilir

OnePlus 9 Pro daha hızlı 45W kablosuz şarj ile gelebileceği yönünde bazı haberlerle gündemde. Max Jambor, Voice üzerinden paylaştığı gönderide daha hızlı 45W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj gibi özelliklerin OnePlus tarafından getirileceğini belirtti.

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OnePlus 9 Pro ile şarj konusunda yeni bir adım atıyor

OnePlus 8 Pro, kablosuz şarj özelliğine sahip ilk OnePlus cihazı olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak 30W destekliyordu. 45W olarak belirlenen yeni değer kayda değer bir artış olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte cihazda eski versiyona göre başka iyileştirmeler gelmesi de bekleniyor.

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Ters kablosuz şarj özelliğini daha önce başka markaların farklı modellerinde görmüştük. Pixel ve Galaxy cihazlarında çalışırken görüntülenen ters kablosuz şarj özelliği OnePlus ilk kez kullanmaya hazırlanıyor. Ters kablosuz şarj özelliği cihazları hızlı şarj etme yönünde bir şey vadetmese de yinede cihazda bulunması kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacaktır. Bununla birlikte özellikle kablosuz kulaklıklar ve saatler gibi aksesuarların şarj olmasına sağlayacağı katkı ile kullanıcıları yarı yolda bırakmayacaktır.

Şirket, OnePlus Pro 9 cihazının diğer özelliklerini saklı tutmaya devam ediyor. Bir prototip görüntüsü ve özellikler sızdırıldı. Bu bilgiler doğruysa cihaz 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Snapdragon 888 işlemci ve 4,500mAh pil cihaza güç verecek.

Dileriz OnePlus Pro 9 kutu içerisine bu hızlı kablosuz şarj ile ilgili gerekli aksesuarı ekler ve hem kullanıcıların gönlünde taht kurmayı başarır hem de diğer markalara örnek olabilir.