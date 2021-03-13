OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz hızlı şarj desteği ile gelecek!

OnePlus‘ın yeni amiral gemisi serisi olan ve üç farklı model içeren OnePlus 9 serisi, 23 Mart tarihinde resmi olarak piyasaya çıkacak. Bu seri, diğer amiral gemisi telefonlara benzer düzeyde üst seviye teknik özelliklerle gelecek. Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılarla birlikte cihazların teknik özellikleri neredeyse kesinleşti. Şimdi ise Pricebaba, yayınladığı raporda OnePlus 9 Pro’nun 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geleceğini onayladı.

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OnePlus 9 serisinin şarj özellikleri neler olacak?

OnePlus 8 Pro‘da 30W değerinde kablosuz hızlı şarj mevcuttu. Yeni nesil OnePlus 9 Pro‘nun ise 50W değerinde kablosuz hızlı şarj ile geleceği sızıntılarda ortaya çıktı. Kablosuz hızlı şarj ile ilgili ortaya çıkan rapor, şirketin yeni bir kablosuz güç adaptörü piyasaya süreceğini de belirtiyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, cihazın 45W kablolu şarj ile geleceğini gösteriyordu. Şimdi ise bu değerin 65W olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte OnePlus 9 Pro, muhtemelen 4500 mAh batarya ile gelecek.

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OnePlus 9 Pro, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. Telefon, QHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Genel olarak cihazın en üst düzey amiral gemileri ile yarışacak düzeyde özelliklerle geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca ortaya çıkan sızıntılara göre bahsedilen 65W değerindeki hızlı şarj aksesuarı, cihazın kutusunda bulunacak.