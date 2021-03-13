Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz hızlı şarj desteği ile gelecek!
OnePlus‘ın yeni amiral gemisi serisi olan ve üç farklı model içeren OnePlus 9 serisi, 23 Mart tarihinde resmi olarak piyasaya çıkacak. Bu seri, diğer amiral gemisi telefonlara benzer düzeyde üst seviye teknik özelliklerle gelecek. Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılarla birlikte cihazların teknik özellikleri neredeyse kesinleşti. Şimdi ise Pricebaba, yayınladığı raporda OnePlus 9 Pro’nun 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geleceğini onayladı.
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OnePlus 9 serisinin şarj özellikleri neler olacak?
OnePlus 8 Pro‘da 30W değerinde kablosuz hızlı şarj mevcuttu. Yeni nesil OnePlus 9 Pro‘nun ise 50W değerinde kablosuz hızlı şarj ile geleceği sızıntılarda ortaya çıktı. Kablosuz hızlı şarj ile ilgili ortaya çıkan rapor, şirketin yeni bir kablosuz güç adaptörü piyasaya süreceğini de belirtiyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, cihazın 45W kablolu şarj ile geleceğini gösteriyordu. Şimdi ise bu değerin 65W olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte OnePlus 9 Pro, muhtemelen 4500 mAh batarya ile gelecek.
OnePlus 9 Pro, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. Telefon, QHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Genel olarak cihazın en üst düzey amiral gemileri ile yarışacak düzeyde özelliklerle geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca ortaya çıkan sızıntılara göre bahsedilen 65W değerindeki hızlı şarj aksesuarı, cihazın kutusunda bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo olduğu tahmin edilen bir cihaz TENAA’ya uğradı!
Realme GT Neo ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmış olabilir. Merakla beklenen akıllı telefonun TENAA platformuna uğradığı iddia ediliyor.
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Realme GT Neo Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak!
Realme 2021‘e hızlı bir giriş yapmak istiyor. Fiyat performans ürünleriyle takdirleri toplayan firma yeni bir modeli piyasaya sürmek üzere. GT modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, şimdi de GT Neo ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun geçtiğimiz günlerde TENAA‘ya uğradığı iddia ediliyor. RMX3116 kod adlı akıllı telefonun bazı tasarım detayları da böylelikle ortaya çıktı.
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Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken Realme GT Neo, Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca TENAA üzerinde görüntüleri de ortaya çıkan akıllı telefon, kavisli ekrana sahip olacak. Ayrıca ekranın boyutu 6.55 inç olacak ve AMOLED panel ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte parmak izi sensörü de ekranın altında yer almakta. TENAA sayesinde batarya kapasitesi ortaya çıkan akıllı telefon 4400 mAh pil ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 65W hızlı şarj desteği ile geliyor. Cihazın arka tarafında da henüz özellikleri belli olmayan üç adet kamera yer almakta. Mart sonu nisan başı gibi akıllı telefonun tanıtılacağı iddia ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, ilk güncellemesini aldı!
Asus, geçtiğimiz hafta ROG Phone 5‘i piyasaya sürdü. Cihaz, göz alıcı tasarımı ve güçlü teknik özellikleriyle oldukça popüler oldu. Asus ROG Phone 5, selefine göre oldukça önemli yükseltmeler ile birlikte geliyor. Telefonun piyasaya çıkışının üzerinden kısa bir zaman geçti ancak cihaz bugün ilk güncellemesini aldı.
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Asus ROG Phone 5, yeni güncelleme ile hangi yenilikleri getiriyor?
Asus ROG Phone 5, yeni güncellemesiyle birlikte 18.0830.2101.73 yazılım versiyonuna yükseltiliyor. Güncelleme, cihazlara gruplar halinde ve sırayla dağıtılıyor olacak. Bununla birlikte, güncellemeyi alıp almadığınızı kontrol etmek için, Ayarlar–>Sistem–>Sistem Güncellemeleri sırasını takip etmeniz gerekiyor. Eğer OTA güncellemesi cihazınıza henüz gelmediyse, manuel olarak da güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Yeni güncelleme, cihaza birçok yenilik getiriyor. Yazılım optimizasyonu haricinde yeni kontrol hareketleri, Espor Modu ve tema paketleri bu güncelleme ile gelecek.
ROG Phone 5 ile ilgili bazı kamera sıkıntıları mevcuttu. Yeni güncelleme ile bu sorunlar da ortadan kalkacak. Güncelleme notları;
- Armoury Crate‘te sistem modlarının ayarlar sekmesi daha düzenli hale geldi. Ayrıca bu sekmede artık ROG Vision için eklenen animasyon editörü, paylaşma ve içe aktarma işlevlerini gerçekleştirebiliyor.
- AirTrigger 5 için yeni kontrol hareketleri mevcut.
- Rekabetçi oyuncular için Espor modu aktif hale geldi. Bununla birlikte, rekabetçi oyunlar için özel olan bu mod kullanıcı deneyimini geliştirecek.
- ROG Akira tema paketi eklendi. Ayrıca oyun yayıncıları ile iş birliğine gidilerek farklı tema paketleri de kullanılmaya hazır.
- Özellikle fotoğraf çekimlerinde kullanıcı deneyimine etki eden bazı sorunlar bu güncelleme ile ortadan kalkacak.
- Sistem kararlılığı ve şarj stabilitesi daha optimize hale geldi.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 Pro lansmanı, 30 Mart’ta gerçekleşecek!
Poco, 2018’de çıkardığı Poco F1 ile birlikte akıllı telefon pazarında büyük ses getirdi. Bu cihaz, tam bir fiyat/performans ürünüydü. Firma, dönemin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 845‘in bulunduğu cihazı, 400 doların altında bir fiyat ile kullanıcılara sundu. Marka, 2019’da yeni bir cihaz çıkarmadı ve yerini Redmi K20 serisi aldı. Bununla birlikte bu seri, güçlü donanıma sahip olsa bile Pocophone F1 kadar ucuz bir fiyat ile çıkış yapamadı.
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Poco, 2020 yılı ile birlikte hangi yeni cihazları çıkardı?
Geçtiğimiz yıl Poco, yılın ilk yarısında Redmi cihazların yeniden adlandırılması ile tekrardan piyasaya çıktı. Şirket, eylül ayında ise Poco hayranlarının istediği şey olan yeni bir fiyat/performans cihazı piyasaya sürdü. Poco X3 NFC olarak adlandırılan bu cihaz, güçlü bir batarya ve gelişmiş bir ekrana sahipti. Bununla birlikte Poco, güçlü bir şekilde akıllı telefon pazarına geri dönüş yaptı. Şimdi ise Poco X3, amiral gemisine yakın bir deneyim sunmayı hedefleyen yeni bir Pro model ile satışa çıkacak.
Poco, bugün Poco X3 Pro lansmanını alışılmadık bir teaser ile yayınlamaya karar verdi. Marka, sosyal medyasında Poco F1’in fiyat/performans açısından rakipsiz olduğu ile ilgili bir mektup paylaştı. Maliyetlerin ve vergilerin artması, ucuz akıllı telefon pazarını önemli ölçüde etkiledi. Ayrıca COVID-19 salgını ile bu durum daha da katlanarak arttı. Şirketin paylaştığı mektupta, 30 Mart tarihinda cihazın çıkış yapacağı belirtiliyor. Henüz cihaz hakkında herhangi bir sızıntı veya resmi açıklama mevcut değil.
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OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz hızlı şarj desteği ile gelecek!
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