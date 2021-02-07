OnePlus 9 serisi ile ilgili yakın zamanda pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntılar genellikle cihazın donanım özellikleriyle alakalıydı. Şimdi ise telefonun ekranı ve genel tasarımıyla ilgili yeni söylentiler mevcut. Tasarımın, geçmişte görmeye alışık olduğumuz OnePlus tasarımlarına benzer olması muhtemel gözüküyor.

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OnePlus 9, nasıl bir ekrana sahip olacak?

PocketNow tarafından paylaşılan bilgilere göre OnePlus 9, OnePlus 8T ile aynı ekrana sahip olacak. 2020’nin amiral gemisi olan OnePlus 8T, sol üst köşede nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Bu ekran, 6.55 inç boyutunda, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ve AMOLED panel türünü kullanmakta. Ayrıca ekranda herhangi bir kavis bulunmuyor. Geçtiğimiz aylarda bazı kullanıcılar, kavisli ekranları beğenmediğini sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Bu olayın ardından Samsung ve diğer üreticilerin, kavisli ekran yerine düz ekranlara yönelmeye başladığını gördük. OnePlus, Oneplus 8T‘nin ardından OnePlus 9‘da da düz ekran kullanmaya devam edecek gibi duruyor.

Ortaya çıkan düz ekran sızıntısı, 2020’nin Kasım ayında ortaya çıkan renderlarla da uyumludur. Bu iki sızıntının birbiriyle örtüşmesi, doğruluk ihtimalini güçlendiriyor. Serinin Pro modelinin ise kavisli bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor. OnePlus 9‘un OnePlus 8T‘de bulunan ekran ile gelmesi, 8T modelinin DxOMark skoru ile alakalı olabilir. Bununla birlikte OnePlus 9‘un da benzer bir skor alması muhtemel gözüküyor. Seri hakkındaki sızıntıların art arda geliyor olması, cihazların yakında tanıtılabileceğini gösteriyor.