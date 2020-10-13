OnePlus 8T tanıtımına bir gün kala ortaya çıktı!

2020 yılının son aylarını yaşarken gerçekleşen ve gerçekleşecek olan tanıtımlarla birçok yeni cihaz ve teknolojiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bugün gerçekleşecek olan iPhone 12 lansmanı ön plandayken yarın, yani 13 Ekim’de OnePlus da bir etkinlik düzenleyecek. Burada tanıtılacak olan OnePlus 8T ise tanıtımına bir gün kala canlı bir şekilde görüntülendi.

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İşte canlı OnePlus 8T!

Slashleaks adlı sızıntı sitesinde yapılan paylaşımda ortaya çıkan cihaz ‘deniz yeşili’ renginde ve resmi kutusunun yanında görünüyor. Cihaz, termoplastik poliüretan adlı bir polimerden yapılma kılıfın içinde yer alıyor. Şirketin satış politikasını göz önünde bulundurduğumuzda bu kılıfın da kutunun içinden çıkması beklenebilir.

OnePlus’ın bu sene 8T’ye ek olarak herhangi bir Pro model çıkartmayacağını da öğrenmiştik. O yüzden bu telefon, etkinliğin odak noktasında olacak denebilir. Fotoğrafta da görüldüğü üzere L şeklinde bir dizilime sahip kameralara iki adet LED flaş ve bir adet ışık sıcaklık sensörü eşlik ediyor. Kamera departmanında ise 48 MP değerinde OIS desteğine sahip ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açı lensi, 5 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörüyle destekleniyor.

6.55 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla gelmesi beklenen OnePlus 8T, işlem gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak. Gücü 4500 mAh’lik 65W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile sağlanan telefon kutudan Android 11 tabanlı Oxygen OS 11 ile çıkacak.