OnePlus 8T modelinin DxOMark puanı belli oldu

OnePlus 8T modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. OnePlus’ın yeni telefonu OnePlus 8T, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.

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OnePlus 8T, 6.55 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan bir panele sahip. Ayrıca bu panel %87 ekran/gövde oranına ulaşıyor. Bununla birlikte ekran, Gorilla Glass 5 ile çizilme ve düşmelere karşı oldukça dayanıklıdır. 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 20:9 en boy oranıyla oldukça ideal boyutlarda.

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Söz konusu akıllı telefonun kamera özelliklerine bakıldığında; f/1.7 diyafram açıklığına sahip 48 MP Sony IMX586 ana sensör, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ultra geniş sensör, 5 MP makro sensör ve 2 MP tek renkli sensör bulunduruyor. Ayrıca cihazın önünde ise 16 megapiksel F2.4 bir selfie kamerası yer alıyor.

DxOMark’ın detaylı incelemesinde OnePlus 8T modeli; fotoğraf alanında 115, zoomda 52 ve video kısmında ise 102 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 111 puan olarak belirledi.

OnePlus 8T modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,55 inç, 1080×2400 piksel çözünürlüklü, FHD+ Fluid AMOLED

Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8 veya 12 GB

Depolama alanı: 128 veya 256 GB

Arka kamera: 48 MP +16 MP + 5 MP + 2 MP

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 4.500 mAh (65W hızlı şarj desteği)

Son olarak OnePlus 8T modelinin kamera performansının iyi olduğunu ve yakalanan görüntülerin “doğru koşullarda bakıldığında güzel” olduğunu ancak iyileştirilmesi gereken bazı alanlar olduğunu söylüyor. Özellikle düşük ışık koşullarında renk atmaları veya yanlış renk geribildirimi gösteren birçok görüntü ortaya çıkmış.

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