OnePlus 8 ve 8 Pro, OxygenOS 11.0.3.3 güncellemesini aldı!

11 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen, Vivo iQOO 7 Antutu skoru ve görselleri sızdı. Qualcomm Snapdragon 888 ile gelecek olan telefonun puanı oldukça etkileyici.

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Vivo için yoğun bir yılın başlangıcı oluyor. Vivo’nun yeni telefonu iQOO 7, 11 Ocak tarihinde, yerel saat ile 19:30’da yapılacak bir etkinlikte tanıtılacak. Şirketin yeni telefonu Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama, 120Hz ekran ve 120 W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh batarya gibi özelliklerle gelecek. Kutudan Android 11 ile çıkacak olan telefonun, pek çok özelliğine hakimiz. Şimdi de cihazın görselleri ve Antutu skoru ortaya çıkmış durumda.

Vivo iQOO 7

Telefonun sızan görsellerinde ön-arka tasarımı, bazı teknik özellikleri ve Antutu skoru görüntülendi. Vivo iQOO 7, arka tarafında üçlü bir kamera tasarımına ve nispeten küçük bir kamera çıkıntısına sahip. Telefon ön tarafta ise, son dönemlerde sıkça gördüğümüz ve orta tarafa konumlandırılmış bir delikli kameraya sahip. Punch hole kamera olarak isimlendirilen bu delikli kameralar, ekran altı kamera teknolojileri yaygınlaşana kadar kullanılmaya devam edilecek gibi görünüyor. Sızan görsellerde telefonun OriginOS ile geleceği, 2.8 GHz işlemci frekansına sahip olacağı ve 256 GB depolama barındıracağı görünüyor.

Antutu Puanı

Daha önce de benzer test skorları sızan Vivo iQOO 7, bir kez daha Antutu puanıyla gündemde. Toplamda 733519 puan alırken, CPU tarafında 202487 puan, GPU tarafında 314968 puanla dikkat çekiyor. Bu puanları önceki sızan puanlarla benzer özellikler taşıyor. Yakında tanıtılacak olan telefonun tüm detayları lansmandan sonra belli olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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