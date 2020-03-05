OnePlus 8 Lite özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!

Nisan ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8 serisi, yeni bir üyeyi daha arasına katmaya hazırlanıyor. Markanın fiyat/performans alanındaki yeni oyuncusu OnePlus 8 Lite, orta seviye cihazlar arasında işleri karıştırabilir!

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OnePlus 8 Lite, MediaTek işlemci ve 90Hz ekran ile geliyor!

2015 yılında kullanıcılarla buluşan OnePlus X, dönemine göre ekonomik fiyatı ve başarılı özellikler sunmasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak marka, gelişme potansiyeli bulunan bu modelin devamını getirmemeyi tercih etti. Geçtiğimiz aylarda ilk detayları ortaya çıkan OnePlus 8 Lite ise OnePlus X modelinin uzun süredir beklenen devam cihazı olmayı başarabilir.

Hindistan kaynaklı haberlere göre, ürünün tasarımından sonra teknik özellikleri de detaylandı. 6.4 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olan OnePlus 8 Lite, Full HD+ çözünürlük ve 90Hz tazeleme hızıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda delikli ekran yapısı ve ekran altı parmak izi okuma teknolojisi de dikkat çekiyor. Gücünü 7 nm üretim tekniğine sahip MediaTek Dimensity 1000 işlemciden alacak olan telefon, böylece kullanıcısına orta-üst seviye performans sunacak. Ayrıca işlemcinin dahili olarak 5G desteği barındırması da önemli bir avantaj olarak görülüyor.

8 GB RAM ve 128/256 GB depolamayla gelen 8 Lite, iddia edildiği gibi üçlü arka kamera yapısına sahip olacak. 48+16+12 megapiksel çözünürlüklü arka kamera paketinin yetenekleri ise henüz bilinmiyor. Şarj tarafında ise 4.000 mAh kapasiteli batarya ve 30W hızlı şarj desteği dikkat çekiyor.

OnePlus 8 serisi resmi olarak Nisan ayı içerisinde duyurulacak. Serinin kırpılmış sürümünün ise büyük ihtimalle Temmuz ayında tanıtılabileceği belirtiliyor. İddialara göre telefonun Avrupa’da 450 Euro’dan başlayan fiyat etiketine sahip olacağını da belirtelim.