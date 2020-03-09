Sizin Yorumunuz
OnePlus 7T Pro – Sizin Yorumunuz (Veysel Soysal)
Geçtiğimiz sene Samsung Galaxy Note 8 cihazıyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Veysel Soysal bu sefer yeni OnePlus 7T Pro cihazıyla serimize yeniden katılıyor.
2019’un en iyi telefonlarından biri olarak kabul edilen OnePlus 7T Pro hakkında iyi-kötü tüm detyayları Veysel’den dinliyoruz. İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Redmi Note 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Enes Deniz)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, Redmi Note 8 Pro akıllı telefonuyla Enes Deniz konuğumuz oldu. Bakalım Enes Bey, akıllı telefonuyla ilgili nasıl deneyimler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
DJI Osmo Pocket – Sizin Yorumunuz (Samet Kuzucuoğlu)
Sizin Yorumunuz serimizde bu sefer konuğumuz DJI Osmo Pocket cihazıyla Samet Kuzucuoğlu oldu. Bakalım Samet bey, ürünle ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak.
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 Pro Max – Sizin Yorumunuz (Erdem Kara)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, iPhone 11 Pro Max kullanan Erdem Kaya konuğumuz oldu. Bakalım Erdem Bey, akıllı telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?