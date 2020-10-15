Akıllı Telefonlar
OnePlus 7 ve 7T serisi, 2020 yılı içerisinde Android 11 güncellemesi alacak
OxygenOS 11’i test etmek isteyen OnePlus 7 ve 7T serisi sahiplerinin daha fazla beklemesi gerekmeyecek. Android Authority’nin paylaştığı bilgilere göre, OnePlus 7 ve 7T serisi Android 11 güncellemesini en geç aralık ayında alacak. Android 11 güncellemesinin 2021 yılından önce sunulmayacağı haberleri ise şimdilik yalanlanmış oldu.
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Dört model de 2020 yılı içerisinde Android 11 güncellemesine kavuşacak
Android Authority’nin iletişime geçtiği OnePlus sözcüsü, Android 11 tabanlı OxygenOS 11 güncellemesinin bu yılın sonuna kadar OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro modelleri için sunulacağını belirtti.
OnePlus 7 ve 7T serisi farklı kod temellerine sahip olduklarından, Android 11 güncellemesini tam olarak aynı anda alamayacaklar. Güncelleme aralığındaki zaman farkının ise oldukça kısa olacağı aşikar. OnePlus 7T Pro McLaren Edition gibi operatör cihazlarının ise Android 11 güncellemesini daha ileri bir tarihte alması bekleniyor.
OnePlus, son birkaç aydır inanılmaz derecede yoğun bir tempoyla çalışıyor. Şirket, yazılım güncellemelerinin yanı sıra, kutusundan OxygenOS 11 ile çıkan OnePlus 8T de dahil olmak üzeri bir dizi yeni cihazı piyasaya sürdü. Şirket, 8T lansmanında bir akıllı saat üzerinde çalıştıkları hakkında da ipucu verdi.
OxygenOS 11, OnePlus için oldukça önemli bir arabirim güncellemesi. Android 11’deki en iyi özelliklerin birçoğunu sunmakla birlikte, ‘Her Zaman Açık Ekran’ (Always-on Display) ve baştan tasarlanmış bir hava durumu uygulaması gibi özellikler de sunuyor. Şirketin OxygenOS arabiriminden sorumlu ürün müdürü Sam Twist, yeni arabirim ile tek elle kullanıma odaklandıklarını belirtti.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30S teknik özellikleriyle ortaya çıktı
Xiaomi’nin alt markası Redmi yakında yeni bir telefon çıkarmayı planlıyor. Bu telefonun K30 serisinin bir üyesi olması bekleniyor. K30 serisinin son üyesi olacak telefonun adının Redmi K30S olması bekleniyor. Ayrıca telefonun birçok teknik özelliği de ortaya çıktı.
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Redmi K30S teknik özellikleri
Sızıntılara göre Redmi K30S, delik çentikli 6.67 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Ekranın en dikkat çeken özelliği ise 144 Hz ekran tazeleme hızı. Delik çentikte 20 MP ön kamera yer alacak. Arka tarafta ise üçlü kamera dizilimi bulunacak. 64 MP ana kamera sensörüne, 13 MP ultra geniş sensör ve 5 MP makro sensörü eşlik edecek. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 platformundan alacak telefonda 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunacak. Pil tarafında 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya yer alacak. Kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak telefonda MIUI 12 arayüzü bulunacak.
Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K30S, aslında Xiaomi Mi 10T’nin Redmi markası altında tekrar piyasaya çıkan bir versiyonu olacak. Dolayısıyla tasarımı da Mi 10T ile aynı olacak. Söylentilere göre, Redmi’nin yeni akıllı telefonu 11 Kasım’da ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Fiyat konusunda ise henüz bir bilgi bulunmamakta.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T resmi olarak tanıtıldı!
Günlerdir ortaya çıkan sızıntılara bir son vererek OnePlus 8T bugün şirket tarafından resmi olarak tanıtıldı. Düzenlenen etkinlikte OnePlus Buds Z tam kablosuz kulaklık ve OnePlus Nord’ın özel gri rengiyle beraber tanıtılan cihaz, 65W’lık hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.
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65W’lık hızlı şarj!
OnePlus 8T, şirketin Warp Charge 65 olarak adlandırdığı teknoloji sayesinde 39 dakikada %100 şarj olabiliyor. Önceki OnePlus telefonlara göre en büyük geliştirmenin bu konuda yapıldığı söylenebilir. 4,500 mAh’lik batarya, şarj olurken ortaya çıkabilecek güvenlik sorularına karşın telefona ve kabloya yerleştirilen 12 farklı sıcaklık sensörü ve şifreleme çipleriyle korunuyor.
Warp Charge 65 adaptörü ise kendi içinde yenilikler barındırıyor. Type C portuyla güç aktaran adaptör ‘USB Power Delivery’ teknolojisini de destekliyor. Bu sayede kullanıcılar bu adaptörle telefonları hariç uyumlu laptop ya da Nintendo Switch gibi cihazları da 45W’a kadar şarj edebilecek. Eğer elinizde bir Warp Charge adaptörü yok ise telefon 27W’a kadar farklı adaptörlerle şarjı destekliyor. Ancak bir eksi olarak telefonda kablosuz şarj desteği bulunmuyor.
120 Hz ekran!
Yapılan bir diğer önemli gelişme ise 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekran olarak karşımıza çıkıyor. OnePlus 8 Pro’daki hıza yetişen 8T, ekran büyüklüğü ve piksel yoğunluğunda ise altı ay önce tanıtılan Pro modelin gerisinde kalıyor. 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED panel DisplayMate adlı tessten ise tam not almış ve oldukça doğru renklere ve 1,100 nite kadar çıkabilen parlaklık değerlerine sahip. Yapay zeka desteği sayesinde otomatik parlaklık modu 8,192 farklı parlaklık seviyesi arasında geçiş yapabilecek.
OnePlus 8T, şirketin ilk Always On Display özelliği taşıyan cihazı olarak da öne çıkıyor. 11 farklı tasarımın ön yüklü olarak geldiği bu özellikte ilerleyen dönemlerde yapay zeka galeriden en uygun fotoğrafların burada kullanılması için önerilerde dahi bulunacak. Şirket, ayrıca Snapchat ile de işbirliği yapmış ve böylece kullanıcılar tıpkı Apple Watch’lardaki Memoji kullanımı gibi Snapchat Bitmoji avatarını her zaman açık ekranda kullanabilecek. Ayrıca bu avatar, kullanıcının günlük aktivitelerine ve çevresine göre güncellemeler de yapacak.
Kutudan Andorid 11!
OnePlus 8T, Android 11 tabanlı OxygenOS 11 sayesinde sadece şirket için değil, dünya üzerinde kutusundan Android 11 ile çıkan ilk cihazlardan biri olacak. Dahili 5G desteğine sahip Snapdragon 865’ten işlem gücünü alan cihaz UFS 3.1 standardına yükseltilmiş depolama alanıyla daha hızlı bekleme ekranları da vaat ediyor. 8 ve 12 GB’lık LPDDR4X RAM’lerin sırasıyla 128 ve 256 GB depolama alanlarıyla eşleştirildiği iki farklı modeli bulunan cihaz, soğutma sisteminde de yeniliklere sahip. Şirketin verilerine göre yeni soğutma sistemi öncekinden %285 daha geniş bir buhar çemberi içeriyor.
OnePlus 8 modelinde bulunan aynı 48 MP’lik ana kamera sensörüne sahip olan cihaz, atası diyebileceğimiz 7T’den farklı olarak yakınlaştrıma için farklı bir sensöre sahip değil. Ana kameraya 16 MP’lik 123 derecelik görüş açısına sahip ultra geniş açı kamerası, 5 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü eşlik ediyor. Kameralarda pek bir yenilik yapılmamış gibi görünse de şirket, dahili kamera uygulamasında bazı değişiklikler yapmış. İnsanları algılayıp arkalarını bulandırabilen yeni bir yapay zeka algoritması sayesinde artık videolarda da portre modu çekimleri yapılabilecek. Şirket, ‘Gece görüşü’ modu sayesinde düşük ışıklı çekimlerde daha canlı renkler ve daha temiz detaylar vaat ediyor. Ayrıca yeni ‘Süper Stabil’ modu da videolarda geliştirilmiş sabitleme sunuyor.
OnePlus 8T fiyatı
Cihaz, piyasaya iki farlı renkte sunulacak. ‘Deniz Yeşili’ adındaki farklı ışıklarda yaygın yansımalarla parmak izlerini uzak tutan rengin yanı sıra ‘Ay Gümüşü’ gibi bir isme sahip olan gri model ise OnePlus 8’de gördüğümüz rengin son versiyonu diyebiliriz.
OnePlus 8T, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. 16 Ekim’de erken satışa sunulacak olan cihaz daha sonra 20 Ekim’de Avrupa’nın ve 23 Ekim’de de ABD’nin yolunu tutacak. Şu anda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model 750$’dan ön siparişe açılmış durumda.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 30 Pro E, TENAA sertifikasyonunda ortaya çıktı!
22 Ekim’de tanıtılması beklenen Mate 40 modelini beklerken, Huawei kanadından gelen yeni sertifikasyon haberi kafaları karıştırdı. Mate 30 Pro E isimli modelin Çin’de TENAA sertifikasyonundan geçtiği ortaya çıktı.
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Tedarik ve üretim tarafında yaşadığı sıkıntıların gölgesinde, Kirin ailesinin son işlemcisi olan Kirin 9000’den güç alacak olan Mate 40 serisi, bu ay tanıtılacak. Huawei tarafından gelecek amiral gemisi için sızıntılar ortada dolaşırken Çin’den gelen bir haber kafaları karıştırdı. Huawei’nin Çin’de, Mate 30 Pro E adlı model için TENAA sertifikasyonunu tamamladığı ortaya çıktı. Detayları hakkında pek fazla bilgi bulunmayan model, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alıyor.
Mate 30 Pro E, Kirin 990 ile gelebilir
GizChina’da yer alan habere göre, LIO-AN00m kod adıyla bakanlığın sitesinde yer alan model, tasarımsal açıdan Mate 30 Pro ile oldukça benzer. Kameraların çember içerisine yerleştirildiği tasarım, E modelinde de aynı biçimde korunmuş görünüyor. Bir Weibo kullanıcısının iddiası ise, cihaz üretiminde bazı parçaların yerel tedarikçilerden temin edileceği yönünde. Bu nedenle yeni model biraz daha parlak görünebilir. Ayrıca cihazın, Kirin 990 yonga setinden güç alacağı ve cihazın daha performanslı olacağı öne sürülüyor.
Modelin 6.53” büyüklüğünde FHD+ ekran ve 4500 mAh kapasiteli bataryayla geleceği, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar da depolama seçeneği bulunacağı iddia ediliyor. Android 10 üzerinde EMUI ile çalışması beklenen Mate 30 Pro E’ye, 40W hızlı şarj desteği de eklenebilir. Cihaz hakkındaki bilgilerin sadece söylentilerden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Huawei’nin bu modelle beraber hangi pazarı ve fiyat aralığını hedeflediği ise henüz bilinmiyor.