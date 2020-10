OnePlus 7 ve 7T serisi, 2020 yılı içerisinde Android 11 güncellemesi alacak

Günlerdir ortaya çıkan sızıntılara bir son vererek OnePlus 8T bugün şirket tarafından resmi olarak tanıtıldı. Düzenlenen etkinlikte OnePlus Buds Z tam kablosuz kulaklık ve OnePlus Nord’ın özel gri rengiyle beraber tanıtılan cihaz, 65W’lık hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.

65W’lık hızlı şarj!

OnePlus 8T, şirketin Warp Charge 65 olarak adlandırdığı teknoloji sayesinde 39 dakikada %100 şarj olabiliyor. Önceki OnePlus telefonlara göre en büyük geliştirmenin bu konuda yapıldığı söylenebilir. 4,500 mAh’lik batarya, şarj olurken ortaya çıkabilecek güvenlik sorularına karşın telefona ve kabloya yerleştirilen 12 farklı sıcaklık sensörü ve şifreleme çipleriyle korunuyor.

Warp Charge 65 adaptörü ise kendi içinde yenilikler barındırıyor. Type C portuyla güç aktaran adaptör ‘USB Power Delivery’ teknolojisini de destekliyor. Bu sayede kullanıcılar bu adaptörle telefonları hariç uyumlu laptop ya da Nintendo Switch gibi cihazları da 45W’a kadar şarj edebilecek. Eğer elinizde bir Warp Charge adaptörü yok ise telefon 27W’a kadar farklı adaptörlerle şarjı destekliyor. Ancak bir eksi olarak telefonda kablosuz şarj desteği bulunmuyor.

120 Hz ekran!

Yapılan bir diğer önemli gelişme ise 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekran olarak karşımıza çıkıyor. OnePlus 8 Pro’daki hıza yetişen 8T, ekran büyüklüğü ve piksel yoğunluğunda ise altı ay önce tanıtılan Pro modelin gerisinde kalıyor. 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED panel DisplayMate adlı tessten ise tam not almış ve oldukça doğru renklere ve 1,100 nite kadar çıkabilen parlaklık değerlerine sahip. Yapay zeka desteği sayesinde otomatik parlaklık modu 8,192 farklı parlaklık seviyesi arasında geçiş yapabilecek.

OnePlus 8T, şirketin ilk Always On Display özelliği taşıyan cihazı olarak da öne çıkıyor. 11 farklı tasarımın ön yüklü olarak geldiği bu özellikte ilerleyen dönemlerde yapay zeka galeriden en uygun fotoğrafların burada kullanılması için önerilerde dahi bulunacak. Şirket, ayrıca Snapchat ile de işbirliği yapmış ve böylece kullanıcılar tıpkı Apple Watch’lardaki Memoji kullanımı gibi Snapchat Bitmoji avatarını her zaman açık ekranda kullanabilecek. Ayrıca bu avatar, kullanıcının günlük aktivitelerine ve çevresine göre güncellemeler de yapacak.

Kutudan Andorid 11!

OnePlus 8T, Android 11 tabanlı OxygenOS 11 sayesinde sadece şirket için değil, dünya üzerinde kutusundan Android 11 ile çıkan ilk cihazlardan biri olacak. Dahili 5G desteğine sahip Snapdragon 865’ten işlem gücünü alan cihaz UFS 3.1 standardına yükseltilmiş depolama alanıyla daha hızlı bekleme ekranları da vaat ediyor. 8 ve 12 GB’lık LPDDR4X RAM’lerin sırasıyla 128 ve 256 GB depolama alanlarıyla eşleştirildiği iki farklı modeli bulunan cihaz, soğutma sisteminde de yeniliklere sahip. Şirketin verilerine göre yeni soğutma sistemi öncekinden %285 daha geniş bir buhar çemberi içeriyor.

OnePlus 8 modelinde bulunan aynı 48 MP’lik ana kamera sensörüne sahip olan cihaz, atası diyebileceğimiz 7T’den farklı olarak yakınlaştrıma için farklı bir sensöre sahip değil. Ana kameraya 16 MP’lik 123 derecelik görüş açısına sahip ultra geniş açı kamerası, 5 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü eşlik ediyor. Kameralarda pek bir yenilik yapılmamış gibi görünse de şirket, dahili kamera uygulamasında bazı değişiklikler yapmış. İnsanları algılayıp arkalarını bulandırabilen yeni bir yapay zeka algoritması sayesinde artık videolarda da portre modu çekimleri yapılabilecek. Şirket, ‘Gece görüşü’ modu sayesinde düşük ışıklı çekimlerde daha canlı renkler ve daha temiz detaylar vaat ediyor. Ayrıca yeni ‘Süper Stabil’ modu da videolarda geliştirilmiş sabitleme sunuyor.

OnePlus 8T fiyatı

Cihaz, piyasaya iki farlı renkte sunulacak. ‘Deniz Yeşili’ adındaki farklı ışıklarda yaygın yansımalarla parmak izlerini uzak tutan rengin yanı sıra ‘Ay Gümüşü’ gibi bir isme sahip olan gri model ise OnePlus 8’de gördüğümüz rengin son versiyonu diyebiliriz.

OnePlus 8T, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. 16 Ekim’de erken satışa sunulacak olan cihaz daha sonra 20 Ekim’de Avrupa’nın ve 23 Ekim’de de ABD’nin yolunu tutacak. Şu anda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model 750$’dan ön siparişe açılmış durumda.