OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor – Şahane tasarım! (VIDEO)

OnePlus 7 Pro kutu açılış videomuzda, şirketin en yeni amiral gemi modeline yakından bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?

Bu cihazı bize ileten Aycan Ay‘a çok teşekkürler. Aycan’ın YouTube kanalı: https://hwp.to/2WJ3wFm

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OnePlus 7 Pro özellikleri

Tasarımsal açıdan ön tarafta tamamen çerçevesiz bir yapıda olan akıllı telefon; ayna grisi, mavi ve badem olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Cihazı önü ve arkası cam materyal kullanırken, yan çerçeveler ise alüminyum ile kaplı.

6.67 inç boyutlu ekranda 1440 x 3120 piksel çözünürlük sunan telefon Fluid AMOLED panel kullanıyor. Bu panelde 90 Hz tazeleme hızı ve HDR10+ desteği yer alıyor. Ayrıca açılır kapanır ön kamera sistemi sayesinde, ön tarafta %88.1 ekran kasa oranı bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alan cihazda 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile 128 GB ve 256 GB olmak üzere değişen depolama alanı seçenekleri bulunuyor. OnePlus 7 Pro modelinde 48 MP + 8 MP + 16 MP olmak üzere üçlü bir arka kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera F/1.6 diyafram değerine ve OIS desteğine sahipken, 8 MP’lik telephoto lens 3x optik zoom kabiliyetine ve 16 MP sensör ile ultra geniş açı kabiliyetine sahip. Ön tarafta ise açılır-kapanır sistemde çalışan 16 MP’lik bir ön kamera mevcut.

4000 mAh kapasiteli pil ile gelen telefonda 30W Warp Charge hızlı şarj teknolojisi kullanılıyor.