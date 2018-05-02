OnePlus 6 için yeni görseller sızdı

Nokia X6’nın da ortaya çıkacağı 16 Mayıs’ta duyurulacak olan OnePlus 6 için yeni sızıntı görseller internete düştü. Kalite bakımından oldukça kötü olsalar da cihazın ön paneline odaklanan görseller sayesinde OnePlus 6 için detaylı bilgiler edinebiliyoruz.
OnePlus 6 için Oppo R15 tasarım benzetmesi
Oppo R15’e benzetilen tasarımı ile öne çıkan OnePlus 6’da USB-C girişi bulunacak. Ne yazık ki resimler arasında telefonun arka yüzünü gösteren yok. O yüzden parmak izi sensöerü ile kamera modülü hakkında bir bilgi edinemiyoruz. Görülenlerle elde olan bilgiler karşılaştırıldığında telefonun 6.28″ boyutunda ve 2.280×1.080 çözünürlükle ekranı olması bekleniyor. İçerisinde Snapdragon 845 işlemci yongası ile 8GB belleği varolan teelefonun 256 GB depolaması bulunacak. 3.450 mAh bataryadan güç alacak OP6 bakalım daha ne özellikler barındıracak?
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