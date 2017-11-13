OnePlus5T Tanıtılamadan Sızdırıldı

Fiyat performans canavarı, amiral gemi katili gibi sözlerle anılan OnePlus 5’in güçlendirilmiş versiyonu 5T ortaya çıktı.

Tanıtılmasına bir haftadan az bir süre kalan OnePlus 5T her gün farklı bir haber ile karşımıza çıkıyor. Cuma günü popüler benchmark uygulamalarından Geekbench’in skor tablosuna yansıyan prototip şimdide bir teknoloji sitesinin kutu açılışı sırasında tüm özellikleriyle karşımızda.

ZDnet.de tarafından paylaşılan kutu açılış galerisinde OnePlus 5T tüm ihtişamıyla sizleri selamlamakta. SnapDragon 835 işlemcisine ve 6,01 inç büyüklüğündeki 18:9 oranlı inç başına 401 piksel sunan Amoled ekranı Gorilla Glass 5 ile korunmakta. Google’ın Android 8.0 Oreo’yu yayınlamasına rağmen kutudan Android 7.1.1 Nougat ile çıkan 5T, geçen sene Marshmallow ile tanıtılan 3T gibi bir önceki sürüm ile gelmesi firmanın alışkanlıklarının devam ettiğini gösteriyor.

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Görsellerde de görüldüğü üzere OnePlus’da çerçevesiz telefon kervanına 5T ile katılıyor Ekranın altında herhangibir fiziksel tuş bulunmayan OnePlus 5T’nin Teknik özellikleri ise şöyle;

OnePlus 5 ile aynı olarak Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 ekran kartı ufs 2.1 destekli dahili depolama ve LPDDR4X olan 6GB / 64GB , 8GB / 128GB ram/hafıza seçenekleriyle gelmekte. Bu kadar güçlü bir cihaza 3.5mm kulaklık girişini eklemeyi başaran OnePlus bahane üreten rakiplerine adeta selam veriyor.

Kasa tarafında sağlamlık için tercih edilen anodize alüminyum ile üretilen 156.1 mm uzunluğunda, 75 mm genişliğinde ve güçlü donanımına rağmen 7.3 mm gibi tebrik edilesi kalınlığıyla 162 gram ağırlığa sahip. OnePlus 5T için ekranın altında fiziksel butona yer vermezken parmak izi okuyucusunu unutmamış ve arka tarafa yerleştirmiş.

OnePlus 5T ile Harika Fotoğraflar

Kameralar için sektörün dev oyuncularından Sony ile çalışan OnePlus, 5T için IMX398 sensörlü 16 megapiksel çözünürlüklü ve IMX376K sensörlü 20 megapiksel çözünürlüklü iki kamera kullanmakta ve iki kamera da f/1.7 diyafram aralığına sahip. Çift led flaş destekli kamera 4k 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30fps, 720p 30fps ve yavaş çekim için 720p 120 kare kapasitesine sahip.

Özçekim diyenler sizler içinde 16 megapiksellik IMX371 sensörlü f/2.0 diyaframa sahip Sony kamera unutulmamış ve bu kamera ilede 1080p 30 fps ve 720p 30fps video kaydı ve hd olarak görüntülü görüşmeler yapmak mümkün

OnePlus’a özgü OxygenOS ile özelleştirilen Android 7.1.1 tabanlı OnePlus5T, 3300 mAh batarya için 5V 4A ile hızlı şarj için kendi geliştirdiği dash charge sistemine sahip.Firma kablosuz şarjı dash charge karşısında mantıksız bulduğu için 5T kablosuz şarj desteklememekte fakat OnePlus dash charge sistemiyle 30 dakikada bütün bir günü çıkarabilecek kadar şarj edebildiğini ve bunun karşısında kablosuz şarjın yeterince iyi olmamasından dolayı kullanmadığını belirtmekte.

Bağlanabilirlik

OnePlus 5T kablosuz özellikler konusunda donanımda da olduğu kadar cömert. Bluetooth 5.o, çift bant wi-fi, nfc, gps, glonass, 600Mbps indirme – 150 Mbps yükleme destekli LTE gibi bağlantı seçeneklerine sahip.

Fiyatlar

Tanıtılmasına 5 gün olsa da üzerindeki perde kaldırılan OnePlus 5T’nin resmiyete kavuşma öncesi 6GB Ram/64GB hafıza versiyonu için 519 dolar, 8GB Ram / 128GB hafıza için ise 579 dolar olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.