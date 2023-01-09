Android dünyası geliştiricilerin sayesinde gelişmeye tam gaz devam ediyor. Bugün ise 8 yaşına giren OnePlus 2 için Android 13 güncellemesi yayınlandı. LineageOS ekibinin LineageOS 20 üzerine inşa edilen bu güncelleme tahmin edebileceğiniz gibi resmi olarak sunulmuyor.

Resmi olmayan LineageOS 20 yapısı şimdilik bir takım sorunlar ile geliyor. Ancak, resmi desteği Android Marshmallow ile sona eren bir cihazda Google’ın en son işletim sisteminin tüm iyileştirmelerine ve geliştirmelerine erişmenin daha iyi bir yolu yok.

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Yine de XDA Kıdemli Üyesi _undead tarafından inşa edilen ROM, aktarılan bilgilere göre; Wi-Fi, ses, kameralar, cihaz sensörleri, arama ve veri bağlantısı gibi neredeyse tüm entegre işlevleri gayet iyi çalışıyor. SELinux izin verilebilir olarak ayarlandığından, bu ROM biraz daha geliştirilene kadar güvenlik biraz sorun olabilir.

OnePlus 2’yi hala kullanıyorsanız, buradan resmi olmayan LineageOS 20 sürümünü indirerek ve ROM’u yüklemek için gönderideki talimatları izleyerek Android 13‘ü deneyebilirsiniz. Ancak telefonu günlük hayatta aktif olarak kullanıyorsanız bu ROM’u yüklememenizde fayda var. Çünkü yazılımın ne zaman patlayacağını kestirmek güç.

Bu tip resmi olmayan güncellemeler az önce de belirttiğimiz gibi güvenlik açıkları ile geliyor. Bu yüzden 3. parti yazılımları yüklemeden önce bir kez daha düşünmenizde fayda var. Her ne kadar geliştirici ekip tanınmış olsa da kimse Google kadar güvenlik sunamaz. Bu yüzden telefonlarınızı kendi orijinal yazılımı ile kullanmanızı tavsiye ediyoruz.