Teknoloji dünyasının merakla beklediği OnePlus 15 için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Cihazın küresel pazara sunulacak versiyonu olduğuna inanılan CPH2747 model numaralı bir OnePlus telefonu, TUV Rheinland sertifikasyon veri tabanında ortaya çıktı. Bu sertifika, yeni amiral gemisinin OnePlus 15 şarj hızını sızdırdı.

OnePlus 15 Şarj Teknolojisi Gündemi Sarsacak!

Bu sertifika, yeni amiral gemisinin OnePlus 15 şarj hızının tam 121W olacağını net bir şekilde doğruluyor. Bu değer, bir önceki model olan OnePlus 13’teki 100W’lık şarj teknolojisine göre önemli bir yükseltme anlamına geliyor ve kullanıcıların priz başında geçireceği süreyi daha da kısaltacak.

OnePlus 15 Diğer Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus 15’in gücünü, teknoloji kulislerinde Snapdragon 8 Elite 2 olarak da anılan, henüz duyurulmamış Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alması bekleniyor. Çin versiyonu olduğu düşünülen PLK110 model numaralı cihazın Geekbench testlerinde 16 GB RAM ve en güncel işletim sistemi olan Android 16 ile görülmesi, performans konusunda ne kadar iddialı olacağının bir kanıtı. Yüksek performanslı bu donanımın ihtiyaç duyacağı gücü ise verimli bir OnePlus 15 şarj teknolojisi destekleyecek.

Cihazın ekran tarafında da beklentiler oldukça yüksek. Sızıntılara göre OnePlus 15, 6,78 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü ve 165Hz gibi inanılmaz bir yenileme hızına sahip düz bir OLED LTPO panele ev sahipliği yapacak. Bu üst düzey ekranı ve güçlü işlemciyi besleyecek olan batarya ise tam 7.000mAh kapasitesiyle dikkat çekiyor. Devasa bataryayı hızla dolduracak olan OnePlus 15 şarj yeteneklerine ek olarak, 50W kablosuz şarj desteği de sunulacak.

Kamera kurulumu da amiral gemisi segmentine yakışır şekilde tasarlanıyor. Kare bir kamera adası içerisinde yer alması beklenen üçlü sistemde; 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel 3x periskop telefoto lens bulunacak. Bu gelişmiş kamera sistemiyle çekilecek yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar, güçlü OnePlus 15 şarj ve batarya ikilisi sayesinde gün boyu kesintisiz bir deneyim sunacak.

OnePlus’ın yeni canavarının ilk olarak bu yılın Ekim ayında Çin pazarında tanıtılması öngörülüyor. Küresel pazara ise 2026 yılının Ocak ayında adım atması bekleniyor. Cihazın Siyah, Mor ve Titanyum gibi renk seçenekleriyle ve 1 TB’a varan depolama alternatifleriyle satışa çıkacağı konuşuluyor. Tüm bu özellikler, OnePlus 15 şarj teknolojisinin sadece bir başlangıç olduğunu ve cihazın her alanında iddialı geldiğini gösteriyor.

